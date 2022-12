﻿Steckt im VW-Bus: Kreis Rendsburg-Eckernförde schafft weiteren Blitzer an

Rendsburg. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat ein viertes mobiles System zur Geschwindigkeitsmessung angeschafft. Nach den beiden Blitzeranhängern und einem System in einem VW-Caddy wird ab kommender Woche an den Straßen im Kreisgebiet auch aus einem neuen VW-Bus heraus geblitzt. Günstig ist das System nicht. 110 000 Euro kostet der Bus, weitere 70 000 Euro die Kamera. Allerdings befindet sich im Inneren des Fahrzeugs ein vollständiger Arbeitsbereich. Dort können die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung die erfassten Temposünder schon vor Ort auswerten und das Bußgeldverfahren damit auf den Weg bringen. Bisher mussten die Daten zur Auswertung erst in die Büros in der Kreisverwaltung gebracht werden.

Geld durch Blitzer an der Autobahn

„Die Möglichkeit, im Fahrzeug arbeiten zu können, spart dem Team viel Zeit, und wir können dadurch noch mehr in der Fläche sein und die Geschwindigkeit kontrollieren“, sagt Jörn Klatt, Chef des Fachdienstes Verkehr bei der Kreisverwaltung. Auch werde das Fahrzeug dazu beitragen, dass der Kreis mehr Bußgelder einnimmt. Laut aktueller Haushaltsplanung rechnet der Kreis im kommenden Jahr mit 7,3 Millionen Euro. Das wären eine Million Euro mehr als im laufenden Jahr.

Der neue Arbeitsplatz von Kai Ohorn: Der Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung hat im neuen VW-Bus einen Schreibtisch. © Quelle: Paul Wagner

„Der Großteil dieses Geldes kommt aber von den festen Blitzern auf der Rader Hochbrücke“, sagt Klatt mit Blick auf die Autobahn 7, wo täglich Hunderte Autofahrer gemessen werden. „Und auch Bußgelder wegen überladener Lkw oder Verstößen gegen das Sonntagsfahrverbot sind in der Summe mit drin.“ Hinzu komme, dass die einzelnen Strafgelder zuletzt gesetzlich erhöht wurden. Aber: Auch der neue VW-Bus soll seinen Beitrag leisten. Rund 120 000 Euro mehr soll das System pro Jahr bringen – unter anderem wegen der Ausweitung der Messzeiten.

Blitzer: Kreis nimmt Tipps für Standorte entgegen

Und auch auf die Anregungen von Menschen, die an Straßen leben, auf denen Autos oft zu schnell unterwegs sind, will der Kreis mit dem neuen Fahrzeug reagieren. Denn häufig kommen Hinweise auf Standorte für die mobilen Blitzer aus der Bevölkerung. „Wer uns einen solchen Hinweis geben möchte, kann sich gern per Mail an straßenverkehrsbehoerde@kreis-rd.de wenden“, sagt Jörn Klatt. Gut wäre dabei der Hinweis, zu welchen Tageszeiten die Verkehrsteilnehmer zu schnell seien.

Blitzer jetzt im neuen VW-Bus

Der Kreis hat mit den neuen mobilen Radargeräten gute Erfahrungen gemacht. Vor etwas mehr als einem Jahr kam der erste Blitzeranhänger, auch „Panzerblitzer“ genannt. Wenig später ein weiteres Exemplar. Diese ermöglichen die Geschwindigkeitsüberwachung über einen längeren Zeitraum und ohne Personal vor Ort. Neben VW-Bus und Caddy teilt sich der Kreis auch noch ein Fahrzeug mit der Polizei. Dieses wird im Wechsel genutzt.

Autofahrer aufgepasst: Mit diesem neuen Bus kontrolliert der Kreis die Geschwindigkeit. © Quelle: Paul Wagner

Die Neuanschaffung aber hat eine Besonderheit: Das Blitzgerät kann auch aus den Seitenscheiben des VW-Busses blitzen. „So kann man das Fahrzeug viel flexibler einsetzen und an Stellen messen, wo wir bisher nicht stehen konnten“, sagt Kai Ohorn vom fünfköpfigen Team der Verkehrsüberwachung. Zum Beispiel dort, wo der Parkplatz für den Bus im rechten Winkel zur Fahrbahn ist. Auch können Blitz und Kamera auf einem Stativ über ein 60 Meter langes Kabel mit dem Auto verbunden werden. So kann der Bus zum Beispiel auf einem Waldweg oder an einer Böschung stehen, während die Fahrbahn weiter entfernt liegt.

Der Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung bleibe auch mit dem neuen Fahrzeug in Wohngebieten, vor Schulen oder Altenheimen, versichert Jörn Klatt. Erst in der vergangenen Woche habe man in einer Straße in Kronshagen gemessen. „Mehr als 20 Prozent der Autos dort waren zu schnell“, sagt Klatt. „Das ist ein hoher Wert.“