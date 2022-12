﻿Imland-Klinik beantragt Insolvenz – und steuert auf ungewisse Zukunft zu

Die kommunale Imland-Klinik mit ihren beiden Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat am Freitag beim Amtsgericht Neumünster einen Insolvenzantrag gestellt. Die Versorgung der Patienten sei gesichert, ebenso sicher sind die Löhne und Gehälter für die nächsten Monate.

Klinikchef Markus Funk, Landrat Rolf-Oliver Schwemer und Michael Kiens, zweiter Klinik-Geschäftsführer, (von links) im Konferenzraum der Imland-Klinik in Rendsburg. Dort erklären sie, warum die kreiseigene Gesellschaft Insolvenz angemeldet hat.

Rendsburg. Das Szenario hatte sich bereits abgezeichnet. Aber dass die kommunale Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde jedoch noch vor Weihnachten einen Insolvenzantrag stellt, hat viele Beobachter überrascht. Ausschlaggebend war offenbar die Entscheidung einer Bank, die vor wenigen Tagen ihr Pfandrecht ausübte und der Klinik dadurch kurzfristig mehr als fünf Millionen Euro entzog.

Noch am Vorabend hatte der Hauptausschuss des Kreises hinter verschlossenen Türen getagt und über die finanzielle Situation der Klinik und weitere Millionen aus dem Kreishaushalt beraten. Das Ergebnis: Der Kreis wird der Klinik im kommenden Jahr nur sechs Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Imland-Klinik: Klinikleitung plant Sanierungskonzept

Demgegenüber steht ein absehbares Defizit im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Am Freitagmorgen um 9 Uhr zog die Geschäftsführung schließlich die Reißleine und stellte beim zuständigen Amtsgericht in Neumünster einen Antrag auf ein sogenanntes „Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung“.

Damit endet vorläufig eine Hängepartie. Nach jahrelangen Millionendefiziten, unzähligen Sitzungen und Entscheidungen der Kreispolitik sowie dem Urnengang der Bürger soll es jetzt ganz schnell gehen. Schon bis zum Frühjahr will die Klinikleitung unter der Aufsicht eines Sachwalters, der in der kommenden Woche vom Gericht benannt wird, ein langfristiges Sanierungskonzept auf die Beine stellen.

Aller Voraussicht nach werde dies aber mit deutlichen Einschnitten für beide Standorte verbunden sein. „Denn beide Standorte sind hochdefizitär“, sagte Klinik-Geschäftsführer Markus Funk am Freitagmittag auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz in Rendsburg. Nicht alle der rund 2400 Beschäftigten werden bleiben können. Der geplante Neuanfang werde „nicht gänzlich ohne Stellenabbau gehen“, so Funk.

Löhne und Gehälter des Imland-Personals in Rendsburg und Eckernförde vorerst sicher

Im laufenden Monat werde die Klinik noch die Löhne und Gehälter der Beschäftigten bezahlen. Von Januar bis März übernimmt dies die Bundesagentur für Arbeit. Auch Lieferanten und Dienstleister werden nach Auskunft von Rechtsanwalt Rainer Eckert, der die Klinik im Insolvenzverfahren berät, weiterhin bezahlt.

Wie die Zukunft des Krankenhauses aussieht, ist dagegen noch völlig offen. Trotz der bisherigen Bekenntnisse aller Kreistagsfraktionen, die Klinik in kommunaler Hand belassen zu wollen, wird der teilweise Einstieg oder gar die vollständige Übernahme durch einen privaten Krankenhaus-Betreiber immer wahrscheinlicher.

Zuletzt hatte es nach Auskunft von Landrat Rolf-Oliver Schwemer bereits Gespräche mit privatwirtschaftlichen Interessenten gegeben. Diese hätten gegenüber dem Kreis teilweise weitgehende Zugeständnisse gemacht. Dazu gehöre der Verbleib der Beschäftigten im Tarif des öffentlichen Dienstes oder die Zusage, den Standort Eckernförde mit Notaufnahme und ambulanter Chirurgie langfristig zu erhalten. Aber: „Ein Punkt wurde von allen Gesprächspartnern unisono ausgeschlossen“, sagte Schwemer. „Nämlich die Wiedereröffnung einer Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in Eckernförde.“

Genau dies hatten die Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde jedoch mehrheitlich in einem Bürgerentscheid Anfang November gefordert. Dieser sei jedoch falsch gewesen, bekräftigte Schwemer wiederholt. „Mir ist es nicht gelungen, die Menschen davon zu überzeugen, dass der Bürgerentscheid die Geschäftsführung der Imland vor eine unlösbare Aufgabe gestellt und die Kliniken in eine Sackgasse geführt hat.“

Trotz aller Unsicherheiten scheint aber klar, dass es die Klinik auch in Zukunft geben wird. „Denn es steht für mich außer Frage, dass es weiterhin einen starken und verlässlichen stationären Gesundheitsanbieter im Kreisgebiet geben muss und auch geben wird“, sagte Schwemer und blickte selbstkritisch zurück. Zu der aktuellen Situation hätten viele Personen beigetragen – auch die politischen Gremien. „Niemand, der im Zusammenhang mit unseren Imland-Kliniken in den vergangenen Jahren Verantwortung getragen hat, kann sich davon frei machen.“