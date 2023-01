﻿Imland-Klinik: Eckernförder Wirtschaft fordert Privatisierung

Eckernförde. „Lieber ein Krankenhaus in privater Trägerschaft als gar kein Krankenhaus“, unter dieser Überschrift appelliert der Wirtschaftskreis Eckernförde für den Erhalt des Krankenhauses im Ostseebad. Kurz vor der Abstimmung im Hauptausschuss des Kreises am Donnerstagabend teilt die Wirtschaftsvereinigung mit: „Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass wir in Eckernförde ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit Innerer Medizin, Chirurgie und Zentraler Notfallaufnahme brauchen. Nach allen Erfahrungen mit der Krankenhaus-Trägerschaft durch den Kreis und den verschiedenen Geschäftsführungen halten wir es für ausgeschlossen, dass dieses Ziel in dem derzeitigen Konstrukt erreicht werden kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Eckernförder Krankenhaus sollte daher in private Trägerschaft übergehen. Die Mitglieder des Hauptausschusses des Kreistags und an alle Mitglieder des Kreistags, sollten sich dementsprechend positionieren.

Grund- und Regelversorgung in Eckernförde unverzichtbar

Rettungs- und Transportwege von bis zu 50 Kilometern zum nächstgelegenen Krankenhaus seien für die Menschen der Region inakzeptabel und gefährdeten Leben und Gesundheit der Bevölkerung, so der Wirtschaftskreis. Die ambulante chirurgische Notfallversorgung sei zudem nur durch eine Zentrale Notaufnahme abgesichert, da es keinen rund um die Uhr bestehenden chirurgischen Notdienst durch in der Chirurgie tätige Kassenärzte gebe. Die Situation werde sich wegen des demografischen Wandels in den nächsten Jahren verschärfen. „Eine ambulante Lösung im Sinne eines Regionalen Gesundheitszentrums ist völlig unzureichend“, so der Wirtschaftskreis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausbau wirtschaftlicher Strukturen

Wesentliche Bereiche der Eckernförder Klinik seien profitabel, bestehende wirtschaftlichen Strukturen hätten aber noch Entwicklungspotenzial. „Stationäre Bereiche sollten in vielfacher Weise mit ambulanten Strukturen verknüpft werden. Auch die Zusammenarbeit der Eckernförder Klinik mit den ambulant tätigen Akteuren im Gesundheitswesen ist intensiv und für jeden Klinikbetreiber sehr attraktiv“, heißt es in der Mitteilung.

Die Gebäude der Eckernförder Klinik erforderten allerdings große Investitionen. Die finanziellen Mittel dafür seien durch das Land zu erbringen. „Hier erwarten wir von der Landesregierung das klare Signal, am Standort Eckernförde zu investieren“, so der Wirtschaftskreis.

Lesen Sie auch

Das Vertrauen in die Geschäftsführung sei schwer beschädigt, ebenso in den Aufsichtsrat und in die Politik. Abschließend teilt der Wirtschaftskreis mit: „Wir halten es für geboten, die Grund- und Regelversorgung in Eckernförde zu erhalten. Wenn das unter privater Trägerschaft möglich ist, halten wir das für zielführend. Entscheidend ist für uns, die Versorgungssicherheit im Altkreis Eckernförde zu erhalten.“