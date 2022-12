﻿Imland-Klinik: Jetzt drohen auch in Rendsburg scharfe Einschnitte

Rendsburg. Die Geschäftsführung der von Insolvenz bedrohten Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat am Montagnachmittag gemeinsam mit Landrat Rolf-Oliver Schwemer über den aktuellen Stand informiert. Denn: Die Situation ist verfahren. Die im Vorfeld des Imland-Bürgerentscheids von vielen Beteiligten befürchtete „Hängepartie“ dauert an, solange auf Landesebene keine Entscheidung zum künftigen Krankenhausplan fällt. Damit ist nicht vor dem ersten Quartal kommenden Jahres zu rechnen. Neben den finanziellen Problemen mache vor allem der Personalmangel dem kommunalen Krankenhaus bis dahin zu schaffen. So werden derzeit am Standort Eckernförde nur noch drei der vier OP-Säle betrieben. Dazu wurden Pfleger und Anästhesisten in einen Rufdienst versetzt. Zehn Betten in der Chirurgie im Ostseebad werden zudem am Mittwoch abgemeldet.

Immer weniger Betten für die Intensivstation in Rendsburg

Auch in der Intensivstation in Rendsburg sei die Arbeit derzeit nur noch eingeschränkt möglich. Nach Angaben von Geschäftsführer Michael Kiens stehen dort aktuell nur noch 20 bis 25 von bisher 34 Betten für schwerkranke oder verletzte Menschen zur Verfügung. Doch damit nicht genug: Die Zahl der Betten in Rendsburg insgesamt werde sich bei einem absehbaren Personalmangel im kommenden Jahr um weitere 75 auf dann noch etwa 400 Betten reduzieren.

Einschnitte am Standort Rendsburg

Ende der vergangen Woche hat die Klinik-Geschäftsführung der Kreispolitik hinter verschlossenen Türen ihren Plan vorgelegt, wie das von den Bürgern mehrheitlich geforderte „Szenario 1“ mit dem vollständigen Erhalt der Klinik in Eckernförde dennoch umgesetzt werden könne. Dies gehe nur mit spürbaren Einschnitten für Rendsburg. Neben der Zusammenlegung von Fachabteilungen und der Verteilung von Personal auf sich ergänzende Abteilungen, stünden Einschnitte im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe an. So schlägt die Geschäftsführung vor, für das Szenario 1 die Klinik in Rendsburg vom Perinatalzentrum Level II auf das Level III herabzustufen. Dies würde nach Auskunft von Geschäftsführer Markus Funk bedeuten, dass bei rund 1000 Geburten pro Jahr etwa zehn Säuglinge beziehungsweise deren Mütter dann nicht mehr adäquat in Rendsburg versorgt werden könnten.

Personalmangel in der Imland-Klinik: Ärzte sind nicht zu bekommen

Aber: Derzeit sieht die Geschäftsführung keine Möglichkeit, das von den Bürgern geforderte Szenario auch wirklich umzusetzen. „Es ist nicht realistisch, ausreichend Personal für dieses Szenario zu rekrutieren“, unterstrich Markus Funk mit Blick auf beide Standorte. Mehrere Personalagenturen hätten bereits abgewunken. Vor allem ausreichend Fachärzte seien nicht zu bekommen. Zudem gehe man weiterhin nicht davon aus, dass das Gesundheitsministerium in Kiel das Szenario 1 in den Landeskrankenhausplan aufnehmen wird.

46 Millionen Euro für den laufenden Betrieb der Imland-Klinik

Klarheit könne jedoch erst die Entscheidung bringen. Bis dahin werde der Kreis – wenn die Politik im Rahmen der Haushaltsberatungen mitzieht – weitere Millionen in die Klinik stecken müssen. Stand jetzt stehen 16 Millionen Euro an Kreismitteln bereit. Über deren Freigabe entscheidet der Kreistag am 19. Dezember. Doch dieses Geld wird bei weitem nicht reichen. Es bleibe bei den bereits genannten 46 Millionen Euro, die im kommenden Jahr fehlen.

Imland-Klinik: Kommt ein Insolvenzverfahren?

Daher arbeitet die Klinikleitung bereits an einem sogenannten Schutzschirmverfahren. Für den Fall, dass der Klinik das Geld ausgeht, bevor in Kiel entschieden wird, müsste das kommunale Krankenhaus Insolvenz anmelden, um den Betrieb in Eigenregie zu sanieren und wieder auf eine wirtschaftliche Basis zu stellen. Dazu gehöre von Anfang an ein klares Ziel, welches dem Insolvenzgericht vorgelegt werden müsse. Für diesen Ernstfall, so Funk, habe man dem Hauptausschuss bereits einen Plan vorgelegt, der zeige, dass Imland „mit erheblichen Einschnitten“ sanierungsfähig ist. Im Klartext bedeute dies, dass in Eckernförde dann künftig nur noch ein ambulanter und in Rendsburg ein stationärer Bereich vorgehalten wird.

Vor dem Hintergrund der verfahrenen Situation stärkt Schwemer als Vorsitzender des Aufsichtsrats den beiden Klinik-Geschäftsführern den Rücken. „Wir haben zwei erfahrene Klinikmanager und stehen zu den beiden Geschäftsführern“, so Schwemer. „Sie haben unser vollstes Vertrauen.“ Generell befinde man sich in einem „existenzgefährdenden Dilemma“.