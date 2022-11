Die Patienten werden vorsorgt, Rechnungen und Gehälter gezahlt – mit dieser klaren Botschaft wendet sich die angeschlagene Imland-Klinik zwei Tage vor dem kreisweiten Imland-Bürgerentscheid an die Öffentlichkeit. Doch ein Wirtschaftsprüfer warnt.

Rendsburg. Die Imland-Klinik mit ihren beiden Standorten in Rendsburg und Eckernförde hat am Freitag mitgeteilt, dass sie wahrscheinlich ab dem kommenden späten Frühjahr zahlungsunfähig sein wird. „Dies wurde durch die Imland-Wirtschaftsplanung und zusätzlich am 2. November im Rahmen einer hierfür erforderlichen weiteren Überprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer festgestellt“, so Kliniksprecher Robert Deg. Dadurch sei bestätigt, dass im kommenden Jahr die Liquidität durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde als Gesellschafter nicht ausreichend abgesichert ist. Akute Folgen habe dies jetzt aber noch nicht.

Sind laufende Zahlungen der Klinik gefährdet?