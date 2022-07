﻿Imland-Klinik: Innenministerium ebnet Weg für Bürgerbegehren

Kurz nachdem das Gesundheitsministerium den Status Quo in der Imland-Klinik als „nicht bedarfsgerecht“ bewertet hat, lässt das Innenministerium einen Bürgerentscheid zu, der genau dies zum Ziel hat. So erklärt Ministerin Sütterlin-Waack die Entscheidung ihres Hauses.

Rendsburg. In der Debatte um die zukünftige Ausrichtung der Imland-Klinik hat das Innenministerium von Schleswig-Holstein jetzt Fakten geschaffen: Die Behörde beschloss am Freitag, den Bürgerentscheid zum weitgehenden Erhalt des Status Quo an den kreiseigene Krankenhäusern zuzulassen. Sie reklamiert dabei jedoch für sich, nur eine rein rechtliche Bewertung vorzunehmen. Wie berichtet, hatte das Gesundheitsministerium demgegenüber darauf hingewiesen, dass es den bisherigen Zustand als „ nicht bedarfsgerecht“ bewertet. Ob und wie der Wille der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Rendsburg-Eckernförde letztlich umsetzbar ist, bleibt damit fraglich.

„Ich möchte hier ganz deutlich sagen, dass die Kommunalaufsicht meines Ministeriums ausschließlich die rechtlichen Grundlagen einer Zulässigkeit bei der Entscheidungsfindung herangezogen hat und heranziehen durfte. Es ist nicht die Aufgabe der Kommunalaufsicht, über die Sinnhaftigkeit eines Bürgerbegehrens zu urteilen. Es ging ausschließlich um die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen. Und diese liegen bei diesem Bürgerbegehren vor“, sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag.