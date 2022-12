Imland-Klinik insolvent: Krankenhaus beantragt Schutzschirmverfahren

2016 war eine Schließung im Gespräch – die konnten Eltern verhindern. Nun ist die Dorfschule in Brügge so beliebt, dass der Schulverband Bordesholm die Zahl der Erstklässler in den nächsten Jahren begrenzen muss. Das Konzept der kleinen Schule sieht jahrgangsübergreifenden Unterricht vor.