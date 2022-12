Fritz Castagne in Kiel

Seit 222 Jahren werden in der Universitätsbuchbinderei Fritz Castagne Bücher hergestellt. Aus diesem Anlass wird am 8. Dezember in den Betrieb eingeladen. Hier können Besucher das Innere des Betriebs genauer kennenlernen.