Die Leitung der Imland-Klinik ist bald wieder komplett: Michael Kiens wird ab Oktober 2022 als Co-Geschäftsführer die Personalverantwortung in dem Betrieb mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde übernehmen. Das Krankenhaus rüstet sich damit für die anstehende Neuausrichtung.

Rendsburg. Michael Kiens komplettiert ab Oktober 2022 die Geschäftsführung der Imland-Klinik. Neben dem Kaufmännischen Geschäftsführer Markus Funk wird der 51-Jährige die Personalverantwortung in dem kreiseigenen Krankenhaus mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde übernehmen. Kiens muss dort einen schwierigen Umbruchprozess managen.

"Mit Herrn Kiens holen wir eine im Personalmanagement erfahrene Person zu Imland", sagt Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender Rolf-Oliver Schwemer. Kiens und Funk sollten den unlängst vom Kreistag beschlossenen Restrukturierungsprozess gemeinsam fortführen.

Imland-Klinik: Neuer Chef kommt aus der Pflege

Nach Angaben der Imland-Klinik hat Michael Kiens fast 20 Jahre Erfahrung in pflegerischen und Personalmangementpositionen. Dabei hat er an vier Universitätskliniken und zwei kommunalen Krankenhäusern der medizinischen Maximalversorgung in verantwortlicher Position gearbeitet. Seit April 2021 leitet er bei der Rhön Klinikum AG im bayerischen Bad Neustadt an der Saale die Unternehmens- und Organisationsentwicklung.

„Ich freue mich auf die Rückkehr in den echten Norden und die gemeinsame Arbeit und Gestaltung des Restrukturierungsprozesses“, sagt Michael Kiens zu seiner neuen Tätigkeit. Nach eigenen Angaben im Karrierenetzwerk Xing hat Kiens ursprünglich Gesundheits- und Krankenpfleger im FEK in Neumünster gelernt und war bis März vergangenen Jahres Vorstand für Krankenpflege, Patientenservice und Personalangelegenheiten beim UKSH.

Rendsburg-Eckernförde: Michael Kiens wird Co-Geschäftsführer

Als Geschäftsführer Personal wird er nach Angaben der Klinik künftig für die Bereiche Personalmanagement, Personalentwicklung, Bildungszentrum, Kooperationen und Qualitätsmanagement zuständig sein.

Markus Funk behält als Kaufmännischer Geschäftsführer die Zuständigkeit für die Bereiche Organisations- und Unternehmensentwicklung, Finanzen, Infrastruktur, Patientenservice und Interne Kontrollsysteme.

Kiens Vorgängerin Dr. Anke Lasserre war bereits im April 2021 vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Seither hatte Markus Funk den Konzern übergangsweise allein geführt.