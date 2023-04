﻿Imland-Klinik: Neues Operationszentrum in Rendsburg setzt Maßstäbe

Es gehört zu den modernsten seiner Art in Norddeutschland: Am Imland-Standort in Rendsburg geht ein neues, 30 Millionen-Euro teures Operationszentrum in Betrieb. Ärzte, Anästhesisten und Pflegepersonal freuen sich auf die moderne Arbeitswelt.

Imland-Klinik in Rendsburg: Mitarbeitenden und deren Familien werden die neuen Operationsräume gezeigt. Einblick in die Arbeitsweise der Neurologie.

Rendsburg. Am Rendsburger Imland-Standort steht das neue OP-Zentrum kurz vor seiner Fertigstellung. Es gehört zu den wichtigsten und teuersten Bauprojekten der Klinik in den letzten Jahren und gilt als eines der modernsten seiner Art in ganz Norddeutschland. In wenigen Wochen geht es in Betrieb. Jetzt hatten die Beschäftigten und ihre Familien die Gelegenheit, die neue Technik zu bestaunen.

Kosten für neues OP-Zentrum der Imland-Klinik: 30 Millionen Euro

Die Bauarbeiten am neuen OP-Zentrum begannen vor mehr als drei Jahren und umfassen ein Investitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein fördert das Projekt aktuell mit etwa 27,2 Millionen Euro. „Das OP-Zentrum ist in jeder Hinsicht hochmodern sowie technologisch auf dem neuesten Stand – und für die zukünftige Entwicklung der Klinik von herausragender Bedeutung“, sagt Imland-Geschäftsführer Markus Funk.

Nach einem zwischenzeitlichen Baustopp im Zuge des Imland-Insolvenzverfahrens sei es im Dezember in persönlichen Gesprächen schnell gelungen, die beteiligten Baufirmen aus der Region davon zu überzeugen, weiterzuarbeiten. Dafür sei die Klinik diesen sehr dankbar, unterstrich Funk.

Bessere Logistik für Operationen in Rendsburg

Maßgeblich mit geplant wurden der Bau und seine Ausstattung von Chefarzt Dr. Andreas Kirchmann. Mit einem Team aus den Reihen der rund 180 Beschäftigten, die künftig in den OP-Sälen arbeiten werden, hat er sich in mehreren Kliniken umgesehen und wichtige Ideen für die Arbeit und die Abläufe mitgenommen.

Ein ausgeklügeltes System aus Zugängen, Schleusen, Anschlüssen und Stellflächen sollen künftig für optimale Abläufe zum Wohl der Patienten sorgen. So ist die Klima-, Lüftungs- und Elektrotechnik künftig in einem eigenen Geschoss über den eigentlichen OP-Sälen untergebracht. Die Vorbereitung von Instrumenten und Implantaten erfolgt im Erdgeschoss. „Mit diesem Konzept können wir das Pflegepersonal erheblich von der Logistik entlasten“, freut sich Kirchmann.

Mehr Platz im neuen OP der Imland-Klinik

Der bisherige OP-Bereich der Rendsburger Klinik wurde Ende der 1970er-Jahre gebaut und wurde trotz laufender Investitionen in die Technik den modernen Anforderungen nicht mehr gerecht. „Insbesondere hat sich seit Eröffnung des alten OP-Bereichs vor über 40 Jahren die Medizin-Technologie in vielerlei Hinsicht verändert, sodass etwa viele neue Geräte Einzug in die OP-Säle gefunden haben. Schon aus Platzgründen mussten neue Räumlichkeiten geschaffen werden“, sagt Klinik-Chef Funk.

Die bisherigen neun OP-Säle mit Flächen zwischen 18 und 32 Quadratmetern werden nun durch zehn neue OP-Säle mit jeweils etwa 45 Quadratmetern ersetzt. In einem ersten Schritt gehen acht in Betrieb, zwei weitere Säle werden noch umgebaut.

Zu den Beschäftigten, die künftig in den neuen Räumen arbeiten werden, gehört Regina Punke. Gemeinsam mit ihrem 55-köpfigen Pflege-Team betreut und versorgt sie die Patienten, während diese in der Narkose schlummern. „Wir sind für die Patienten quasi unsichtbar und keiner von ihnen wird sich an uns erinnern“, sagt Punke. Ihr ganzes Team freue sich auf das neue Arbeitsumfeld. Vor allem, weil die Säle ein deutlich besseres Licht bekommen haben und teilweise über Fenster verfügen.

Erste Operationen im Mai geplant

Teil der neuen OP-Säle ist ein hocheffizientes Belüftungssystem, das mit einer Wärme-Rückgewinnungsanlage verbunden ist. Dadurch wird Rahmen der komplexen Reinluftsysteme auch die Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit verbessert. Allein die Inbetriebnahme der Lüftung mit ihren hohen Anforderungen an die Luftreinhaltung dauert mehrere Wochen. Die ersten Patienten sollen im Mai im neuen Zentrum operiert werden.

Das neue OP-Zentrum repräsentiert den ersten von insgesamt zwei Bauabschnitten. Im zweiten Bauabschnitt wird unter anderem der alte OP-Bereich im Zuge der Modernisierung umgebaut und später für die Einschleusung der Patientinnen und Patienten in das neue OP-Zentrum und als Aufwachraum verwendet.