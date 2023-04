﻿Imland-Klinik privatisiert: Das sind die Reaktionen am Tag nach dem Verkauf

Nach dem Verkauf der Imland-Klinik an die Schön Klinik Gruppe reagieren Beteiligte in Rendsburg und Eckernförde erleichtert und richten den Blick nach vorn. Die Gewerkschaft bleibt jedoch skeptisch. Das sagen die neuen Eigentümer.

In einigen Abteilungen wie dem neuen Zentral-OP in Rendsburg ist die Imland-Klinik sehr gut aufgestellt. Was der neue Eigentümer mit den einzelnen Bereichen und ihren Beschäftigten konkret vorhat, wird noch analysiert.

Rendsburg/Eckernförde. Der am Mittwoch bekannt gewordene Kauf der Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde durch die Schön Klinik Gruppe mit Sitz in München stößt in der Region überwiegend auf ein positives Echo. Aber: Die Gewerkschaft bleibt skeptisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Unsicherheit über die Zukunft der Kliniken war insbesondere für die Beschäftigten enorm belastend. In der Sache herrscht jetzt Klarheit, und allein das ist sehr positiv zu sehen“, teilen die beiden Imland-Geschäftsführer Markus Funk und Michael Kiens in einer gemeinsamen Erklärung mit. Im Prozess der vergangenen Monate sei deutlich geworden: „Die Imland-Kliniken werden geschätzt von den Patientinnen und Patienten und genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung.“

„Schutzschirmverfahren war der richtige Weg“

Auch der Generalhandlungsbevollmächtigte Rainer Eckert sieht mit Blick auf das Insolvenzverfahren in dem Vertragsabschluss ein sehr gutes Ergebnis: „Das Schutzschirmverfahren hat sich als richtiger Weg erwiesen, auch wenn der Prozess nicht einfach war angesichts der komplexen politischen Rahmenbedingungen.“ Unternehmen in kommunaler Trägerschaft seien oft Gegenstand politischer und auch polarisierender Auseinandersetzungen. „Erst recht, wenn es sich um eine Klinik handelt“, so Eckert. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir nach Monaten der Unsicherheit mit einem sehr guten Ergebnis endlich nach vorne schauen können.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für den Wirtschaftskreis Eckernförde (WKE), der sich gemeinsam mit dem örtlichen Imland-Arbeitskreis für den Erhalt des Klinik-Standorts im Ostseebad starkgemacht hat, sei der eingeleitete Verkauf an die Münchener eine gute Nachricht. „Schon früh haben wir eine Übernahme durch einen professionellen, privatwirtschaftlichen Träger als mögliche sinnvolle Option gesehen“, sagt WKE-Chef Eckhard Voß. Die Schön-Gruppe habe bereits an anderen Standorten in Norddeutschland unter Beweis gestellt, dass sie ehemals kommunal geführte Krankenhäuser in eine gute Zukunft führen könne. „In gutem Einvernehmen mit allen Interessengruppen“, unterstreicht Voß.

Wirtschaftskreis Eckernförde bietet Gespräche an

Man freue sich auf einen baldigen, konstruktiven Austausch mit der Geschäftsführung und stehe gemeinsam mit dem Arbeitskreis bereit, um in Kooperation mit den neuen Eigentümern einen Beitrag für eine gute Zukunft der Gesundheitsversorgung in Eckernförde und Umgebung zu leisten, sagt Voß. „Dabei ist uns weiterhin insbesondere der Erhalt der 24/7-Notfallambulanz mit angeschlossenen chirurgischen und internistischen Stationen und Durchgangsarzt ein wichtiges Anliegen.“

Auch im Rendsburger Rathaus wird die Übernahme begrüßt. „Dass dieser Schritt nun gegangen ist, ist eine gute Nachricht – für Rendsburg und im Grunde für die gesamte Region, vor allem aber für die Beschäftigten, die ja das Herz einer jeden Klinik sind“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. „Die belastende Zeit der Ungewissheit hat damit endlich ein Ende.“

Verdi warnt vor Stellenabbau

Zurückhaltender reagiert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Tag nach der Vertragsunterzeichnung. Sie befürchtet einen möglichen Abbau von Stellen und die Auslagerung von Geschäftsbereichen. „Wir kennen die Vertragsdetails natürlich noch nicht. Bisher hören wir nur Schlagworte“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Nico Wickleder. „Wir fragen uns vor allem, ob die angekündigte Tarifbindung für alle Beschäftigten gelten soll oder nur für die sogenannten bettennahen Bereiche.“ Für den Fall, dass Teile der Klinik in eigenständige Gesellschaften ausgelagert werden sollen, will die Gewerkschaft einen Personalüberleitungsvertrag fordern, kündigt Wickleder an. „Wir bleiben skeptisch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die neuen Eigentümer selbst können aktuell noch keine konkreten Aussagen über den künftigen Zuschnitt der Klinik machen. „Derzeit befinden wir uns in einer Übergangsphase und warten auf die Zustimmung des Bundeskartellamtes und des Insolvenzgerichts“, teilt Dorothea Jestädt, Leiterin der Unternehmenskommunikation der Schön Klinik SE, mit. „Wir werden uns nach erfolgtem Übergang jeden Bereich genau ansehen und die personelle Besetzung prüfen. In einigen Bereichen kann es auf Basis dieser Analyse zu Stellenkürzungen, in anderen zu Stellenaufbau kommen“, so die Sprecherin der Schön-Gruppe. Klar sei, dass das Personalkonzept der neuen Eigentümer die Tarifbindung an den TVöD beziehungsweise den Tarifvertrag der Ärzte/VKA beibehalten werde.