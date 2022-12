﻿Imland-Klinik Rendsburg-Eckernförde: SPD steht zu beiden Standorten

Die SPD im Kreis-Rendsburg-Eckernförde will trotz des Insolvenzantrags der Imland-Klinik beide Standorte – Rendsburg und Eckernförde – erhalten. Der Kreis soll die Insolvenz finanziell abwenden. Das fordert die SPD konkret.

Die Imland-Klinik in Eckernförde.

Rendsburg/Eckernförde. Die SPD-Kreistagsfraktion und die SPD Rendsburg-Eckernförde will weiter für den Erhalt beider Krankenhäuser der Imland-Klinik kämpfen. Das erklärten die SPD-Kreisvorsitzende Christiane Buhl und die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Göttsch am Sonntag gemeinsam.

„Die SPD steht weiterhin zum Erhalt beider Standorte der Imland-Klinik. Wir sind nach wie vor bereit, eine Insolvenz durch ein vom Kreis als Träger gelenktes und finanziertes Sanierungskonzept abzuwenden.“ Das habe man in zahlreichen Sitzungen und Gesprächen wiederholt deutlich gemacht.

SPD wirft CDU bei Imland „billiges Ablenkungsmanöver“ vor

Göttsch bezog sich zudem auf einen Facebook-Post der CDU. "Die vom Fraktionsvorsitzenden der CDU und Geschäftsführer der Landes-CDU verbreitete Interpretation, die SPD-Kreistagsfraktion hätte mit der Zustimmung zum Haushalt zugleich den Kurs der Geschäftsführung und den der Mehrheit im Kreistag gebilligt, ist eine mutwillige Fehlinterpretation", betonte sie. Die SPD habe dem Etat nur zugestimmt, um die sechs Millionen Euro zur Abwendung der Insolvenz unter fremder Führung zur Verfügung stellen zu können.

CDU-Fraktionschef Tim Albrecht hatte in seinem Post in Richtung SPD gefragt: „Haben Sie einen Antrag Ihrer SPD auf Erhöhung und Auszahlung der Gelder an die Imland vernommen? Nein, richtig.“ Jeder Kreistagsabgeordnete habe erkannt, dass „dieser Weg der einzig richtige ist“. Die SPD-Vorsitzende Buhl unterstrich, Albrechts Aussage sei ein „billiges Ablenkungsmanöver“.

Sollte der Vorwurf der CDU ein Angebot sein, die Klinik im Kreishaushalt zu refinanzieren, den Insolvenzantrag zurückzunehmen und die vom Landrat ins Spiel gebrachte Privatisierung abzuwenden, sei man bereit, einen Antrag mit der CDU in der nächsten Sitzung des Kreistags zu stellen, erklärten Buhl und Göttsch.

Linke Rendsburg-Eckernförde geißelt „profitorientiertes Gesundheitssystem“

Der Kreissprecher der Partei Die Linke, Sebastian Heck, geißelte am Wochenende Aussagen von Landrat Rolf-Oliver Schwemer zur Imland-Insolvenz. „Die These von Herrn Dr. Schwemer, dass die Kommune nicht der bessere Klinikbetreiber sei, zeigt, wie tief die neoliberale Denke von dem Allheilmittel eines profitorientierten Gesundheitssystems an der Verwaltungsspitze verankert ist“, erklärte er.

„Darüber hinaus soll nun das erfolgreiche Bürgerbegehren der letzte Sargnagel gewesen sein. Gleichzeitig werden die wahren Ursachen für die Misere, nämlich die sträfliche strukturelle Unterfinanzierung des Gesundheitssystems durch Bund und Land im Allgemeinen und die fehlende Unterstützung im Rahmen der Pandemie nicht einmal benannt – dabei haben jene die aktuelle Schieflage doch erst ausgelöst.“

Die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde hatten am Freitag beim Amtsgericht Neumünster Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt. Die Patientenversorgung sei über den gesamten Zeitraum gesichert, teilte das kommunale Unternehmen des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit. Als Grund wurden eine drohende Zahlungsunfähigkeit und eine komplizierte Rechtslage nach einem Bürgerentscheid genannt.

In den beiden Kliniken arbeiten etwa 2400 Menschen. Die Krankenhäuser verfügen über 800 Betten. Den Imland-Kliniken fehlen mehrere Millionen Euro.

Die Geschäftsführung nannte als Gründe Einnahmeeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie, die enorm gestiegenen Energiekosten sowie unaufschiebbare Investitionen, unter anderem in Bausubstanz und -technik beider Häuser. Zudem hatten die Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde per Bürgerentscheid entschieden, dass der Status Quo weitgehend erhalten bleiben soll, also auch die Geburtsstation in Eckernförde. Andere Szenarien sahen speziell für Eckernförde Einschnitte vor.

„Für den Kreis Rendsburg Eckernförde ist das ein schmerzhafter Moment“, sagte Landrat Rolf-Oliver Schwemer vergangene Woche. Der Bürgerentscheid habe die Geschäftsführung vor eine „unlösbare Aufgabe gestellt und die Kliniken in eine Sackgasse geführt“. Es stelle sich auch die Frage, ob der Kreis mit dem Betrieb eines Krankenhauses strukturell überfordert sei.

In den ersten drei Monaten des Schutzschirmverfahrens übernimmt die Arbeitsagentur die Gehälter der Beschäftigten. In diesem Zeitraum muss die im Amt bleibende Geschäftsführung gemeinsam mit einem Sachwalter, den ihnen das Gericht zur Seite stellt, ein Sanierungskonzept erarbeiten.