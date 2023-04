﻿Hilfe für Imland-Klinik in Rendsburg: Sieben Pflegekräfte aus Tunesien nehmen Dienst auf

Rendsburg. Was können Krankenhäuser tun, um trotz des Fachkräftemangels qualifizierte Mitarbeitende zu finden? Sie können zum Beispiel Menschen aus dem Ausland anwerben. Das hat die Imland-Klinik getan. Jetzt starten sieben Menschen aus Tunesien ihren Dienst als Pflegekräfte. Sechs Frauen und ein Mann werden künftig in Rendsburg arbeiten.

Zunächst starten die sieben Pflegekräfte aus Tunesien mit einer zehnmonatigen Qualifizierungsphase, um ihre ausländische Berufsausbildung in Deutschland anerkennen lassen zu können. Im Rahmen eines Trainee-Programms der Amesol-Akademie sollen sie in den kommenden Monaten theoretischen Blockunterricht in Hamburg absolvieren und in der Imland-Klinik in Rendsburg praktisch mitarbeiten. Die Pflegedirektion wählte die Heimatstationen, die in der Zeit der Anpassungsmaßnahme den praktischen Teil der Qualifizierung übernehmen, bereits aus.

Pflegekräfte aus Tunesien: Übernahme an der Imland-Klinik in Rendsburg steht bereits fest

Dass die sieben Pflegekräfte darüber hinaus an der Imland-Klinik bleiben können, steht bereits fest. Eine Übernahme wurde ihnen laut einer Mitteilung des Krankenhauses bereits schriftlich versichert.

Im November 2022 begann die Geschäftsführung der Imland-Klinik, die Arbeitsverhältnisse mit Pflegekräften aus Tunesien auf den Weg zu bringen. Im Januar 2023 folgte ein erstes Kennenlernen mit Meike Buchholz, Pflegedirektorin der Kliniken. Die tunesischen Pflegekräfte tauschten sich seitdem alle ein oder zwei Wochen in Online-Treffen mit den Kolleginnen und Kollegen der Imland-Klinik aus.

Hilfe für Imland-Klinik: Pflegekräfte aus Tunesien reisten im April ein

Die sechs Frauen und der Mann reisten Anfang und Mitte April nach Deutschland ein. Bei den bürokratischen Hürden wurden sie laut einer Mitteilung der Imland-Klinik von den Mitarbeitenden unterstützt. Die Abteilung Bau und Technik der Klinik beschaffte geeigneten Wohnraum, der an die tunesischen Arbeitskräfte untervermietet wird.

Außerdem organisierte die Amesol-Akademie, spezialisiert auf Qualifikation, Integration und Begleitung internationaler Fachkräfte im Gesundheitswesen, eine interdisziplinäre Fortbildung zum Thema Integration internationaler Fachkräfte.