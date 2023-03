Imland: Schön-Kliniken sollen Zuschlag für insolventes Krankenhaus erhalten

Rendsburg. Die Würfel im Ringen um die Imland-Klinik sind offenbar gefallen: Die „Schön Klinik Gruppe“ erhält den Zuschlag für das insolvente Krankenhaus des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Das hat der NDR am Freitagmittag gemeldet – wenige Stunden, bevor der Generalbevollmächtigte der Imland-Klinik sich dazu äußern will.

Die Entscheidung habe der Gläubigerausschuss am Donnerstag getroffen, heißt es in dem Bericht. Der Kaufpreis soll weit über den 26 Millionen Euro liegen, die zuletzt als Summe zur Begleichung der Schulden genannt worden war. Mit der Entscheidung wäre das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK), das ebenfalls ein Angebot abgegeben hatte, aus dem Rennen.

Imland und SKK: Keine Chance auf kommunale Klinikgesellschaft

Die Stadt Kiel als Gesellschafter warb intensiv darum, Imland in kommunaler Hand zu halten. Dazu sollten die Landeshauptstadt und der Kreis Rendsburg-Eckernförde beide Kliniken gemeinsam betreiben. Gerwin Stöcken, Kiels Sozialdezernent und Vorsitzender des SKK-Aufsichtsrats, reagierte enttäuscht auf die Nachricht. „Es wäre traurig, wenn die Imland-Klinik nicht in kommunaler Hand bleiben würde.“

Ganz geschlagen geben will er sich aber noch nicht. Tatsächlich gibt es möglicherweise noch einen Weg, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde den Verkauf verhindert, indem er noch einmal Geld in die Hand nimmt. Das gilt nach den jüngsten Beschlüssen des Kreistages jedoch als unwahrscheinlich.

Unbestätigten Angaben zufolge soll auch die Ameos-Gruppe ein Angebot abgegeben haben. Der Generalbevollmächtigte Rainer Eckert will sich am späten Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz äußern. Zuvor informiert er die Fraktionen des Kreistages Rendsburg-Eckernförde.

Die „Schön Klinik Gruppe“ mit Hauptsitz in München hat nach eigenen Angaben 12 000 Beschäftigte und behandelt jährlich rund 300 000 Patienten an 46 stationären, ambulanten und tagesklinischen Standorten in Deutschland und Großbritannien. In Schleswig-Holstein befinden sich Klinik-Standorte in Bad Bramstedt und in Neustadt.