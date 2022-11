﻿Imland-Klinik: Seit wann weiß die Geschäftsführung vom Millionen-Defizit?

Die Imland-Klinik steht nah am Abgrund. Noch in diesem Monat soll ein einschneidendes Sanierungskonzept auf dem Tisch liegen.

Rendsburg. Der Schock sitzt bei Beschäftigten und Beteiligten tief. Wenige Tage nach Bekanntwerden eines 46-Millionen-Euro-Lochs in der Finanzierung der Imland-Klinik für das kommende Jahr stellt unter anderem die SPD die Frage, warum die Geschäftsführung just zu diesem Zeitpunkt über die finanzielle Schieflage des kommunalen Krankenhauses informiert hat. Denn am Sonntag sollen die Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde per Bürgerentscheid abstimmen, wie es mit der Imland-Klinik weitergeht.

Dazu schreibt unter anderem die SPD in Eckernförde: „Man stellt sich doch die Frage, warum die Nachricht zu den fehlenden Summen gerade jetzt kommt. Weder von uns als Sozialdemokraten noch von der Bürgerinitiative wurde jemals behauptet, dass eine wohnortnahe Krankenhausversorgung zum Null-Tarif zu bekommen sei. Gesundheit darf in unseren Augen auch was kosten.“

Imland-Klinik: SPD setzt auf wohnortnahe Versorgung in Eckernförde

Die Sozialdemokraten in Eckernförde gingen davon aus, dass „angesichts eines gesunden Kreishaushaltes mit einem Volumen von über 500 Millionen Euro und der zu erwartenden Unterstützungen des Landes und des Bundes mit einer solidarischen Kraftanstrengung die Herausforderungen bewältigt werden können.“ Ziel bleibe eine wohnortnahe Versorgung an beiden Standorten der Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde.

Auch die Bürgerinitiative „Ja im Land“, die den Imland-Bürgerentscheid initiiert hat, hält an der Abstimmung fest und fordert die Imland-Klinik angesichts des Defizits auf, geplante Investitionen auf Eis zu legen: „Größere Umbaumaßnahmen müssen um ein paar Jahre verschoben werden. Es geht jetzt darum, die Krankenhauslandschaft im Kreis für die nächsten 20, 30 Jahre wohnortnah, mit zwei Standorten, zu sichern und die aktuelle Krise zu überstehen“, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Initiative.

Imland-Klinik: Allen Pflichten nachgekommen

Die Imland-Klinik weist darauf hin, dass die Geschäftsführung ihren Berichtspflichten gegenüber dem Gesellschafter – also dem Kreis Rendsburg-Eckernförde – zu jeder Zeit nachgekommen sei. Dass die Imland-Klinik am Donnerstag über das drohende Millionen-Defizit unterrichtet habe, sei aus rechtlichen Gründen geschehen und nicht wegen des bevorstehenden Bürgerentscheids, hieß es von dem Krankenhaus. „Seit dem erstmalig im Jahr 2021 vorliegenden Liquiditätsengpass hat die Geschäftsführung der Imland durchgängig und lückenlos in nahezu allen stattgefundenen Gremiensitzungen über volkswirtschaftliche, gesetzliche und innerbetriebliche Rahmenbedingungen berichtet“, teilt Klinik-Sprecher Robert Deg ergänzend mit.

Die in den vergangenen Tagen öffentlich gewordene Situation beziehe sich auf das Jahr 2023 und liege somit in der Zukunft, so Deg. „Verschiedene Sachverhalte, die Interna betreffen, sind selbstverständlich nicht erst gestern entstanden und dennoch ist jetzt absehbar, dass die Zahlungsmodalitäten in 2023 wirksam werden.“

Imland-Klinik stellt beide zuletzt diskutierten Szenarien infrage

Nach dem Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde stellt nun auch die Imland-Klinik beide zuletzt diskutierten Szenarien mit Blick auf die Finanzen infrage. „Um die Imland-Klinik zukunftssicher zu erhalten ist es notwendig, die unterschiedlichen für die gGbmH rechtsverbindlichen Strömungen (Insolvenzrecht) zu berücksichtigen und unter diesem Aspekt neu zu denken“, so Robert Deg. Die Geschäftsführung folge den „Grundsätzen des vorsichtigen Kaufmanns und hält damit alle Rechtsnormen ein“.

Auch sei es unmöglich – wie von der Bürgerinitiative gefordert – größere geplante Umbauten an dem Krankenhaus zu verschieben. „Die aktuellen in der Planung aufgenommenen Investitionsplanungen dulden keinen Aufschub“, so Deg.

Unterdessen schlägt die Gewerkschaft Verdi Alarm: Die Klinik sei „in ihrer Existenz stark bedroht“, so der zuständige Gewerkschaftssekretär Nico Wickleder. „Es ist aus unserer Sicht nun wichtig, kluge Entscheidungen zu treffen, um eine Insolvenz zu verhindern und die Klinik in kommunaler Hand zu halten.“ Der anstehende Bürgerentscheid dürfe „nicht dazu führen, dass die Klinik und somit die Beschäftigten, direkt in die Insolvenz geschickt werden“. Auch zeige die mehr als brenzlige Situation, dass es ein „weiter so“ nicht geben könne.

Aktuell sehe es nicht danach aus, dass die Bundesregierung die Finanzierung der Krankenhäuser schnell auf eine neue Basis stellt und vom System der Fallpauschalen abrückt. „Wir hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Rendsburg-Eckernförde am 6. November eine Entscheidung treffen, mit welcher die Imland-Klinik an beiden Standorten noch eine Zukunft hat. „Von der Kreispolitik fordern wir in dem Zusammenhang, sich klar und deutlich zum Erhalt der Klinik in kommunaler Hand zu positionieren. Mit Äußerungen und Überlegungen wie der Schließung von Abteilungen oder dem Verkauf ist niemandem geholfen, schon gar nicht den Beschäftigten“, so Gewerkschaftler Wickleder.