﻿Imland-Klinik: Wird in Eckernförde zugunsten Rendsburgs gekürzt?

Aufgaben einiger Abteilungen wurden bereits in die Imland-Klinik nach Rendsburg verlegt. In Eckernförde befürchtet man, dass das Ostseebad zugunsten des Standorts in der Kreisstadt allmählich ausgedünnt wird. (Archivbild)

Eckernförde. Wie geht es weiter mit der von Insolvenz bedrohten Imland-Klinik? Erst am Donnerstagabend tagte hinter verschlossenen Türen der Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde, um gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern, Juristen und externen Beratern über das angekündigte Sanierungskonzept zu beraten. Details drangen nicht nach außen. Druck kommt unterdessen weiter aus der niedergelassenen Ärzteschaft in Eckernförde.

Ärzte in Eckernförde befürchten Kahlschlag

Der Arbeitskreis „Imland“ aus Eckernförde, in dem sich unter anderem die beiden Mediziner Ulf Ratje und Olaf Carstensen, Vorsitzender des Ärztevereins Eckernförde und Mitinitiator des Bürgerbegehrens, für den Erhalt der Klinik im Ostseebad engagieren, warnt mit Blick auf den erwarteten Kahlschlag in einem offenen Brief vor weiteren Einschnitten am Standort Eckernförde. Auch nach dem erfolgreichen Bürgerentscheid, bei dem sich die Menschen im Kreis vor knapp einem Monat deutlich für den Erhalt der Klinik in Eckernförde als Grund- und Regelversorger ausgesprochen hatten, werde „mit erheblich gesteigertem Tempo an der Demontage der Eckernförder Klinik gearbeitet“, heißt es in dem dreiseitigen Schreiben. Dieses ging in der Nacht zum Donnertag per Mail an die Spitzen aus Politik und Verwaltung sowie Ärzte und Medien.

Kürzungen in den Abteilungen des Krankenhauses

Die Mitglieder des Arbeitskreises, die nach eigenen Angaben über gute Kontakte in die Klinik verfügen, listen darin eine Reihe von Entscheidungen auf, die den Eckernförder Standort in den vergangenen Monaten neben dem Aus für die Geburtshilfe weiter geschwächt hätten. Dazu gehörten die Verlegung der Zentralen Sterilisation nach Rendsburg, ein eingeschränkter Betrieb des Labors, die Schließung des operativen Kurzzeitzentrums, Kürzungen im OP-Bereich sowie die Reduzierung chirurgischer Betten. Weitere Abstriche – zum Beispiel bei den Anästhesieärzten, bei der Krankengymnastik oder im Therapiezentrum – stünden unmittelbar bevor. Stattdessen müsste es auf Basis des Bürgervotums aber „einen sofortigen Stopp aller Maßnahmen geben, die Eckernförde weiter schwächen sollen“, schreibt der Arbeitskreis und fordert: „Im Gegenteil, es müssten Entscheidungen zurückgenommen werden.“

Ärzte sprechen von vermeidbaren Todesfällen

„Die Liste an Abbaumaßnahmen ist erschreckend und dient dem Ziel, die Chirurgie in Eckernförde bis zur Schließung zu demontieren“, so Ulf Ratje, Sprecher des Arbeitskreises. „Das geschieht nicht, weil Personal oder Patienten fehlen. Personal verlässt das Haus, weil ihm Geld und Perspektiven genommen werden. Das ist ein perfider Vorgang.“ Insgesamt sei das aktuelle Szenario „extrem gefährlich“, so der Arbeitskreis. Dieser wolle weiterhin alles daran setzen, die Klinik in Eckernförde in ihrer jetzigen Form zu erhalten und mit einem modernen Konzept weiterzuentwickeln. Denn: Ohne Chirurgie und Zentrale Notaufnahme sei künftig mit „vermeidbaren Todesfällen“ zu rechnen, heißt es abschließend.

Teile dieser Befürchtungen dürften hinter den Kulissen auch am Donnerstag eine Rolle gespielt haben. Wann die Klinik-Leitung das eigentlich für Ende November angekündigte Sanierungskonzept offiziell vorstellen wird, bleibt zunächst unklar. Auf Anfrage gab es unter Verweis auf die Vertraulichkeit der aktuellen Gespräche dazu keine Auskünfte. Klar ist nur: Verbindliche Beschlüsse fielen im Hauptausschuss noch nicht. Offenbar gibt es noch erheblichen Beratungsbedarf. In der kommenden Woche ist das Thema „Imland“ im Zuge der Haushaltsberatungen allerdings wieder auf der Tagesordnung der Kreispolitik.