﻿Medienbericht: Imland-Klinik wurden Geldmittel in Millionenhöhe entzogen

Die Situation an der von Insolvenz bedrohten Imland-Klinik ist verfahren: Die im Vorfeld des Bürgerentscheids befürchtete „Hängepartie“ dauert an – nun sollen dem kommunalen Krankenhaus mit Standorten in Rendsburg und Eckernförde auch noch Geldmittel in Millionenhöhe entzogen worden sein.

