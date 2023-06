﻿Imland: Gläubiger stimmen Übernahme zu – Diese Jobs fallen weg

Meilenstein für die Privatisierung der Imland-Klinik: Die Gläubiger des insolventen Krankenhauses mit seinen Häusern in Rendsburg und Eckernförde haben dem Insolvenzplan zugestimmt. Die neuen Eigentümer kündigen an, Stellen zu streichen. Die Details.

Rendsburg/Eckernförde. Alle Gläubiger der insolventen Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde haben den vorliegenden Insolvenzplan angenommen und einer Übernahme durch die Schön Klinik Gruppe bei einer Gläubigerversammlung am Mittwoch in Neumünster zugestimmt. Wenn das Insolvenzgericht nun grünes Licht gibt, will Schön die beiden Standorte zum 1. August übernehmen. Wie angekündigt, wird ein Teil der Belegschaft seine Stellen verlieren.