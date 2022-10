﻿Imland-Klinik Eckernförde: Das sagen Bürgermeisterin und Patienten

Eckernförde. Erschütterung in Eckernförde über die finanzielle Lage der Imland-Kliniken und ein drohendes, hartes Sanierungskonzept: Die amtierende Bürgermeisterin Katharina Heldt (CDU) spricht von einem „schwarzen Tag“ für die Imland GmbH im Ganzen. Doch für den Standort Eckernförde könnte sich das größere Problem ergeben.

„Das betrachten wir mit großer Sorge“, betont Heldt. Denn noch sei unklar, wie das Sanierungskonzept aussehen soll und was es für das Krankenhaus in Eckernförde und die Mitarbeiter bedeuten würde. Wunsch der Stadt sei es, so die Bürgermeisterin, den Klinik-Standort mit einer funktionierenden Struktur zu erhalten. „Wir erwarten eine bedarfsgerechte Gesundheitsvorsorge, die in Eckernförde vorgehalten wird.“

Klarer Sanierungsfahrplan für Imland gefordert

Sorgenfalten auch bei Rendsburgs Bürgermeisterin Janet Sönnichsen. „Für die Region Rendsburg steht eine leistungsfähige medizinische Versorgung auf dem Spiel und für viele der Arbeitsplatz.“ Neben Corona und Energiekrise bemängelt sie eine „viel zu lange“ Strategiediskussion des Imland-Gesellschafters. Aktuell sieht Sönnichsen alle aufgefordert, schnellstmöglich für einen klaren Sanierungsfahrplan zu sorgen und die Verunsicherung zu beenden.

Betrübte Gesichter am Freitag bei den Patienten und Besuchern der Imland-Klinik im Ostseebad. Es sei schon traurig, wenn wegen der Finanzen an der Gesundheitsversorgung Abstriche gemacht werden müssten, sagt Carmen Gleitz. Angeblich sei Deutschland doch ein reiches Land. Die 67-Jährige befürchtet, dass die Lage immer schlechter werde. „Man hat echt Angst, krank und alt zu werden.“ Sie selbst habe einmal in der Altenpflege gearbeitet und möchte „menschlich versorgt werden“.

Auf dem Weg zu einem Arzttermin ist Karin Schröder. Sie wünsche sich die Klinik so wie bisher, sagt die Patientin. Etwas anderes könne und möchte sie sich nicht vorstellen. In der Raucherecke haben sich unterdessen zwei Patienten aus dem Raum Bad Segeberg eingefunden, die in Eckernförde an einer Schmerztherapie teilnehmen. „Die machen hier richtig gute Arbeit“, sagt der 60-Jährige, der ungenannt bleiben möchte. „Wir fühlen uns hier gut versorgt.“ Kürzungen im Gesundheitssystem hält er generell für ein „Unding“. Pflegekräfte sollten vernünftig bezahlt werden.