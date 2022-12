﻿Imland: SPD fordert Ende des Insolvenzverfahrens und neuen Aufsichtsrat

Die SPD-Kreistagsfraktion geht mit mehreren steilen Forderungen in Sachen Imland-Klinik in die kommende Kreistagssitzung am Montag: Das Insolvenzverfahren müsse beendet, der Aufsichtsrat ersetzt werden. Zudem brauche es 40 Millionen Euro vom Kreis.

Die Abgeordneten des Kreistages Rendsburg-Eckernförde stimmen am Montag unter anderem über den Haushalt für das Jahr 2023 ab. Die SPD fordert weitere Millionen für die Imland-Klinik. (Archivbild)

Rendsburg. Die SPD-Kreistagsfraktion geht mit einem umfassenden Forderungskatalog zum Thema Imland-Klinik in die anstehende Kreistagsdebatte am kommenden Montag um 15 Uhr im Rendsburger Kreishaus. Neben einem Neustart beim Aufsichtsrat fordern die Sozialdemokraten mit mehreren Anträgen ein Ende des Insolvenzverfahrens, einen Sanierungsmanager sowie 40 Millionen Euro vom Kreis, um der angeschlagenen Klinik wieder auf die Beine zu helfen. Den möglichen Einstieg eines privaten Krankenhausbetreibers, der im Zuge des Insolvenzverfahrens wahrscheinlicher geworden ist, schließt die SPD kategorisch aus.

Absage an privaten Betreiber

„Private Betreiber können unter den jetzigen politischen Rahmenbedingungen auch nicht besser wirtschaften, wie die Insolvenz des Diako-Krankenhauses in Flensburg beweist“, teilt Anke Göttsch, Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, am Freitag mit. „Ein Ausverkauf der Imland gGmbH würde unsere beiden Krankenhäuser ausschließlich privaten Gewinninteressen aussetzen. Der Wille der Bevölkerung nach einer wohnortnahen Krankenhausversorgung, wie er gerade mit Zweidrittel-Mehrheit in dem Bürgerentscheid gezeigt wurde, würde dabei keine Rolle spielen.“

Imland: SPD fordert Ende des Insolvenzverfahrens

Um die Handlungsfähigkeit des Kreises wiederherzustellen, müsse zunächst die Insolvenz abgewendet werden. Dafür will die SPD den regulären Imland-Posten im Kreishaushalt 2023 von sechs auf 26 Millionen Euro aufstocken. Hinzu sollen weitere 20 Millionen Euro als sogenannte „Verpflichtungsermächtigung“ kommen, die dann vom Haushaltsausschuss freigegeben werden sollen. „Wir wollen den Erhalt der Imland in Trägerschaft des Kreises, die Umsetzung des Bürgerentscheids mit dem Erhalt beider Standorte sowie eine nachhaltige Sicherstellung der Finanzierung, Diesen finanziellen Kraftakt sind wir unseren Kliniken, deren Mitarbeitenden und nicht zuletzt unserer Bevölkerung schuldig“, so Anke Göttsch weiter.

Neustart beim Aufsichtsrat

Zudem solle der Kreis einen Sanierungsmanager einsetzen und eine entsprechende Stelle ausschreiben, fordert die SPD. Begründung der Fraktionschefin: „Aufgrund der festgefahrenen Situation und der Erfolglosigkeit bisheriger Bemühungen der Geschäftsführung kann nur ein externer, vom Kreis eingesetzter Sanierungsmanager die Strukturen unabhängig von Geschäftsführung und Chefärzten überprüfen.“

Der Manager soll gegenüber der Imland-Geschäftsführung weisungsberechtigt sein und ein nachhaltig tragfähiges Konzept erstellen. Dazu sollen auch Sanierungsvorschläge von Hausärzten und im Gesundheitswesen tätigen Organisationen in Eckernförde und Rendsburg einfließen, fordert die SPD. Parallel zum Einsatz eines Sanierungsmanagers müsse der Insolvenzantrag beim Amtsgericht in Neumünster umgehend zurückgezogen werden.

Erforderlich sei auch ein Neustart beim 15-köpfigen Aufsichtsrat, der künftig mit "sachkundigen Personen besetzt" sein müsse. Die Forderung nach einem Rücktritt des Aufsichtsrats hatte zuletzt auch der Eckernförder Arbeitskreis "Imland" gestellt. Zu dieser Forderung teilt der Aufsichtsrat am Freitag schriftlich mit: "Es muss jetzt darum gehen, die medizinische Versorgung sicherzustellen, die Gesellschaft auf ein stabiles wirtschaftliches Fundament zu stellen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Perspektive zu geben. Daran arbeitet die Geschäftsführung gemeinsam mit dem vorläufigen Sachwalter mit großem Engagement. Der Aufsichtsrat steht in dieser sehr schwierigen Lage an der Seite der Geschäftsführung und der Beschäftigten der Imland gGmbH."