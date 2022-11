﻿In Bordesholm floss noch nie so viel Gewerbesteuer in die Kasse

Bordesholm. Die Wirtschaft in Bordesholm hat sich 2022 auf das schwierige Umfeld angesichts der Corona-Pandemie und des Ukrainekonfliktes gut eingestellt – wenn man einmal nur die Gewerbesteuer als Maßstab nimmt. Die bereits bis November verbuchten 4,5 Millionen Euro bedeuten das beste Ergebnis in der Geschichte der Kommune überhaupt und ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz von 3,2 Millionen Euro. Das satte Plus sorgt auch dafür, dass im Etat 2023 keine neuen Schulden notwendig sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Finanzausschusschef Willi Lüdemann (FDP), der für seine sachlichen Wortbeiträge bekannt ist, titulierte die 4,5 Millionen als „einzigartig, unglaublich und wahnsinnig“. Man müsse sich einfach bei den Gewerbetreibenden bedanken, dass sie so außergewöhnliche Stärke bewiesen hätten.

Kämmerer Matthias Klimm von der Amtsverwaltung bestätigte in der Sitzung am Mittwochabend auch, dass das Volumen kein Haushaltsansatz, sondern tatsächlich bereits verbucht sei. „Die fünf Millionen werden wir in diesem Jahr aber nicht erreichen“, so Klimm auf Nachfrage unserer Redaktion.

2021 gab es in Bordesholm sechs große Gewerbesteuerzahler

Die genauen Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. 2021 gab es in Bordesholm 260 Gewerbesteuerzahler, die insgesamt gut 3,4 Millionen Euro in die Kasse spülten. Laut Statistik des Amtes gab es sechs „große Zahler“, die jeweils über 100.000 Euro Gewerbesteuer pro Jahr zahlten. 101 Firmen, und damit mit gut 39 Prozent die meisten, steuerten damals Beträge zwischen 1000 und 10.000 Euro bei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen einzigen Grund für das gute Abschneiden 2022 gibt es offenbar aber nicht. Das meint auch der Kämmer. Seine Vermutung: „Die Unternehmen sind gut aufgestellt. Und ein bisschen Glück gehört manchmal auch dazu.“

Der Finanzausschussvorsitzende Willi Lüdemann (FDP) berichtete über die Gewerbesteuereinnahmen von 4,5 Millionen Euro. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Bürgermeister Ronald Büssow (SPD), der bereits beim Wirtschaftsforum des Handwerks- und Gewerbevereins Bordesholmer Land die Betrieb lobte, betonte: „Die Gemeinde Bordesholm hat das Erfolgsmodell Versorgungsbetriebe, die zu den großen Zahlern zählten.“ Andreas Schlüter, Vorstand der Bordesholmer Sparkasse, hob wie andere auch hervor, dass die Unternehmen in der Region verwurzelt seien und somit auch eine wichtige soziale Komponente übernähmen.

Will heißen: Gewinnmaximierung ist nicht alles. Gewerbeflächen gibt es momentan im Ort nicht. Der Bürgermeister kündigte aber an, in der nächsten Legislaturperiode von 2023 bis 2028 ein neues interkommunales Gewerbegebiet mit Hoffeld realisieren zu wollen.

Sparpolster in Bordesholm steigt auf 2,7 Millionen Euro

Das satte Gewerbesteuerplus hilft der Gemeinde Bordesholm auch im Etat 2023. Die Rücklage steigt 2022 laut Lüdemann auf 2,7 Millionen Euro. Investitionen 2023 können ohne Kreditaufnahme finanziert werden. Eine Million Euro werden vom Sparpolster genommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vorgesehen sind im nächsten Jahr die Modernisierung des Technischen Betriebshofes im Mühlenredder. Für die dann 13 Festangestellten sollen die Bedingungen verbessert werden. Gut 220.000 Euro sollen investiert werden. Thorsten Pogge (UWB) regte an, das Vorhaben zu verschieben, weil sich der durch die Aufgabe der ehemaligen Möbelbörse frei gewordene Raum auch gut für die Unterbringung von Flüchtlingen anbiete.

Lesen Sie auch

Der Amtsdirektor erklärte, dass man für die Unterbringung von Flüchtlingen eine andere Alternative im Moorweg im Blick habe. Bürgermeister Ronald Büssow und Ulrich Schuster (CDU) betonten zudem, dass man als Arbeitgeber auch eine Sorgfaltspflicht gegenüber den Mitarbeitern habe. „Es gibt arbeitsrechtliche Probleme, die derzeit nicht in Ordnung sind“, so Schuster.

Ein weiteres großes Projekt im kommenden Jahr ist die energetische Sanierung im Savoy-Kino. 155.000 Euro soll diese Maßnahme kosten. Außerdem soll endlich eine barrierefreie Toilette geschaffen werden. Ein Zuschuss von 55 Prozent ist bei der Aktivregion beantragt worden.