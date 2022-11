﻿Vorweihnachtliche Stimmung bei Adventsmeile in Dänischenhagen

Die Adventsmeile in Dänischenhagen zog am Wochenende vor allem Familien mit Kindern in den Ortskern. Dort stellte sich auch der neue Verein „KulturEiche“ vor und warb im alten Gasthof für sein Projekt.

