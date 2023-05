﻿Fahrradoffensive für Eckernförde: So läuft der Mobilitätskongress am 6. Mai

„Eckernförde aufs Rad“

Wie kann Eckernförde fahrradfreundlicher werden? Ideen dazu sammelt der Mobilitätskongress am Sonnabend, 6. Mai, in der Stadthalle. Am Ende sollen Wege stehen für einen klimaverträglichen Verkehr.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket