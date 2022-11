﻿In Rendsburg und Eckernförde: Imland hebt Besucherstopp wieder auf

Rendsburg. Die Corona-Lage in den beiden Standorten der Imland-Klinik in Rendsburg und Eckernförde hat sich entspannt. In beiden Häusern werden daher ab Mittwoch, 2. November, wieder Patientenbesuche erlaubt. Dies teilte die Klinik am Dienstagnachmittag mit. Der zum 13. Oktober zum Schutz vor Corona verhängte Besucherstopp werde damit aufgehoben.

Aber: Es gelten weiterhin eingeschränkte Besuchsregeln. Dazu zählen der Zutritt nur mit FFP2-Maske sowie die Beschränkung auf lediglich einen Besucher pro Tag jeweils zwischen 15 und 19 Uhr für maximal eine Stunde. Zudem muss ein negativer Corona-Antigentest von einem zertifizierten Testzentrum vorgelegt werden. „Ein Selbsttest reicht nicht aus“, teilt die Klinik mit.

Den Verantwortlichen des kommunalen Krankenhauses sei bewusst, wie schwierig ein Besucherstopp für die Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige ist. „Umso erfreulicher ist es auch aus Sicht der Imland-Klinik, dass Besuche jetzt wieder grundsätzlich möglich sind“, teilt das Krankenhaus mit.