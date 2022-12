Energiekrise, Inflation: Wer kann sich da unverpackte Bioware leisten, die als teuer gilt? In Kiel schließt der Unverpackt-Laden. Anders in Eckernförde und Rendsburg. „Es läuft“, sagen die Chefinnen.

Eckernförde. Bringt die Preisexplosion ausgerechnet die zu Fall, die schon nachhaltig wirtschaften – die Unverpackt-Läden? In Eckernförde und Rendsburg halten sie sich trotz Krise, in Kiel ist bald Schluss. Die Kundschaft in den kleineren Städten ist offenkundig treu. „Es wird aber noch bewusster eingekauft“, sagt Karen Dohm, Mitinhaberin im Laden Freihandel in Eckernförde.