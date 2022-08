Zuflucht für Kinder in Not auf ihren Wegen durch die Stadt – das soll das Projekt Notinsel bieten. Ein Eckernförder Geschäftsmann ergreift die Initiative, dass auch das Ostseebad Standort wird.

Eckernförde. Wenn Kinder auf ihren Wegen möglichen Gefahren ausgesetzt sind, brauchen sie sichere Zufluchtsorte. Solche bietet das Projekt Notinsel in teilnehmenden Läden und Institutionen. Der Eckernförder Geschäftsmann Bernd Hadewig startet jetzt im Ostseebad eine Initiative, damit die Stadt Notinsel-Standort werden kann.

„Mit unserer ,Neuen Spielkiste’ möchten wir uns gerne an dem Projekt der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel & Gretel beteiligen“, sagt Hadewig. Doch dafür braucht es einen offiziellen Standortpartner. Den sieht Hadewig in der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG). Eine entsprechende Anfrage hat er an den ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann verschickt.