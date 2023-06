﻿In Eckernförde gehen auch Rollifahrer mit dem SUP-Board aufs Wasser

Eckernförde. Inklusion auf dem Wasser: Die Eckernförder SUP-Schule Fördekeks startet am Freitag, 30. Juni, erstmals ein Rollstuhl-Stand-up-Paddling. Kinder der Helen-Keller-Schule Damp, einem Internat für junge Menschen mit körperlichen Einschränkungen, gehen mit einem speziellen XXL-Board aufs Wasser. Anschließend haben auch andere Rollifahrer die Möglichkeit, die Ostsee von einer neuen Seite zu erleben.

Ausgehend von einer Entlassfeier für zwei Kinder der Helen-Keller-Schule, hat Tanja Miranda, Betreiberin von Fördekeks, das SUP-Event organisiert. Vier Rollstuhlfahrer werden dabei sein. Auf einem XXL-Board mit besonderen Befestigungsmöglichkeiten ist eine kleine Rundtour durch den Eckernförder Hafen geplant. Dabei darf natürlich kräftig mitgepaddelt werden. Für die Zeit ab 18.30 Uhr können sich auch andere Menschen mit Behinderung für den Rolli-SUP melden. Gegen eine kleine Spende ist die Teilnahme möglich.

Das Rolli-SUP-Board ist in seiner Art einmalig

Das XXL-Board „ist in seiner Art einmalig in Deutschland“, sagt SUP-Trainerin Tanja Miranda. Zur Verfügung gestellt wird es von SUP Unity, einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen mit Behinderung an dem Trendsport Stand-up-Paddling teilhaben lassen möchte. Dafür wurde ein kipp-stabiles, 5,50 Meter langes und 2,50 Meter breites Riesen-SUP-Board entwickelt, das Befestigungssysteme für insgesamt vier Rollstühle besitzt. „Damit wurde sogar schon Fehmarn umrundet“, sagt Miranda.

Sie möchte eines dieser Boards fest nach Eckernförde holen. Noch steht dafür allerdings die Finanzierung in Höhe von 5500 Euro im Weg. Die Fördekeks-Betreiberin hat weitere Pläne: Für Sonntag, 10. September, ist ein großes Event mit den Nature Guides von SUP Unity angesetzt, gefördert von der Aktion Mensch. Mit bis zu acht XXL-Boards sollen an diesem Tag möglichst viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen zum Paddeln auf die Ostsee gebracht werden. Eckernfördes Bürgermeisterin Iris Ploog übernimmt die Schirmherrschaft.

Training für Körpergefühl und Gleichgewicht

Miranda selbst weiß aus eigenem Erleben, was der SUP-Sport für Menschen mit Behinderung bewirken kann. Ihre Tochter war in früher Kindheit bei einem Unfall fast ertrunken, lag im Koma, erlitt Schlaganfälle. Doch sie kämpfte gegen die Folgen an: Inzwischen hat die heute 13-Jährige Schwimmen gelernt und, unter Anleitung der Mutter, den Umgang mit dem SUP-Board. „Ein guter Sport für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung“, sagt die Trainerin. Rechte und linke Gehirnhälfte, Körpergefühl und Gleichgewicht würden gleichermaßen gefördert.

Die 48-jährige gelernte Krankenschwester war durch Rückenbeschwerden zum Stand-up-Paddling gekommen. „Ich konnte damals nicht mehr joggen, sah dann im Fernsehen eine SUP-Meisterin und war gleich fasziniert“, erzählt sie. Inzwischen ist Miranda SUP-Trainerin des deutschen SUP-Verbands, betreibt eine eigene SUP-Schule, ist DLRG-Rettungsschwimmerin und ließ sich zuletzt zur Rollstuhl-SUP-Trainerin weiterbilden. Das Stand-up-Paddling sei keine Frage des Alters, sagt Miranda. Ihre älteste Kursteilnehmerin ist 83 Jahre alt, mehrere Über-70-Jährige haben sich zu den „Silver-Supern“ zusammengeschlossen.

So ist man dabei

Anmeldung zum Rolli-SUP in Eckernförde, Freitag, 30. Juni, ab 18.30 Uhr, Borbyer Ufer, sowie zum großen Inklusions-SUP am 10. September unter E-Mail: info@foerdekeks.de oder Tel. 0151/52195859. Zu letzterem Event sind kreisübergreifend auch Förderschulen und Behindertenwerkstätten aus Norddeutschland eingeladen.

