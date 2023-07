﻿Integration: Wie Pascal Jäger zum Golfplatz-Greenkeeper in Altenhof wurde

Eckernförde. Pascal Jäger kennt sich aus auf dem Golfplatz. Wie man die Grüns mit dem Grünmäher schön kurz mäht, wie man einen Bunker gleichmäßig harkt. Um den Platz in Altenhof mit seinen 18 Bahnen in Schuss zu halten, ist das siebenköpfige Greenkeeping-Team mit einer Reihe spezieller Fahrzeuge ausgestattet. „Ich hab immer schon gerne draußen und mit Maschinen gearbeitet“, erzählt Pascal. Der Job habe also gepasst wie die Faust aufs Auge. Aber dass der 22-Jährige seit dem 1. April beim Club angestellt ist, ist eine kleine Besonderheit.

Pascal Jäger arbeitete vorher in der Eckernförder Werkstatt. Sie bietet verschiedene Förder- und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung an. „Die Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist eigentlich immer unser Ziel“, erklärt Antje Petersen, sie hat Pascal während der Übergangszeit betreut. Doch tatsächlich klappe das nach wie vor selten. Von etwas über 200 Angestellten der Werkstatt steht zurzeit nur ein weiterer vor dem Wechsel auf eine Stelle. Obwohl es seit 2018 mit dem Budget für Arbeit eine finanzielle Unterstützungsmöglichkeit gibt.

Von der Werkstatt in den Job: Altenhofer Kollegen sind begeistert von Pascal

Dass es für Pascal der richtige Schritt war, da sind sich alle Seiten einig. „Mein Chef bei der Gartenpflege in der Werkstatt sagte mir: Pascal, du musst raus“, erinnert er sich. „Wir sind alle begeistert von Pascal, er hat Riesenfortschritte gemacht“, bestätigt auch Clubpräsident Christian Büll. „Wir arbeiten unheimlich gerne mit ihm zusammen. Er hat immer den Überblick, sieht alles, ist pünktlich und zuverlässig“, ergänzt Pascals Kollege Bernd Truelsen.

Ursprünglich war es der Platzbeauftragte Kai Schmuck, der die Idee hatte, bei der Werkstatt anzufragen, ob nicht jemand Lust auf ein Praktikum beim Golfclub habe. Das Praktikum absolvierte Pascal Jäger 2019 so erfolgreich, dass er im März 2020 einen ausgelagerten Arbeitsplatz antrat. Das bedeutet, er war weiterhin in der Werkstatt angestellt, aber arbeitete täglich auf dem Golfplatz mit.

Schmuck arbeitet bereits auf einem anderen Platz erfolgreich mit einer Werkstatt zusammen. „Wer selber bereits Berührungspunkte mit Werkstätten hat, ist da natürlich aufgeschlossener“, sagt auch Büll. Seine Tochter arbeite zum Beispiel in der Werkstatt Drachensee.

Sachbearbeiter beim Kreis hatten keine Erfahrung mit dem Antrag

Die Mittel für die Arbeitsstelle aus dem Budget für Arbeit zu beantragen, sei gar nicht so einfach gewesen, berichtet Michaela Steding vom Golfclub Altenhof. Als sie beim Kreis anfragte, habe man ihr dort gesagt, dass man so einen Fall zum ersten Mal bearbeitete. „Ich habe mich da zwischendurch bis zum Ministerium durchtelefoniert“, erzählt sie.

Warum aber klappt der Übergang in den Arbeitsmarkt so selten? „Bei vielen Menschen gibt es eine Unsicherheit gegenüber Menschen mit Behinderungen. Man muss offen sein“, sagt Büll. „In Hamburg sind die Zahlen der Übergänge deutlich höher“, sagt Antje Petersen. In ländlicheren Gebieten käme erschwerend häufig dazu, dass viele der Werkstattmitarbeiter keinen Führerschein geschweige denn ein Auto hätten und auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen seien. „Außerhalb der Stadt fährt der oftmals einfach nicht zu den richtigen Zeiten zu den Arbeitsplätzen.“

Die Leidenschaft für Garten- und Landschaftspflege treibt Pascal auch in seinem Privatleben um. So hat er vor Kurzem einen Garten in einer Kolonie gepachtet. Inzwischen ist er dort Obmann. „Ich hab gesagt, ich mache das, wenn die anderen versprechen mir zu helfen“, erzählt er. Und auf dem Golfplatz hat er sich längst so gut eingefunden, dass er das Einarbeiten von Neulingen übernehmen kann.

