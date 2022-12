﻿Trotz Protesten: Land gibt grünes Licht für umstrittene Deponie in Kosel

Das Innenministerium hat den Weg für ein umstrittenes Projekt frei gemacht: Laut Ministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) kann an der B 76 in Gammelby/Kosel eine Bauschuttdeponie errichtet werden. Bürger und Gemeinden wehren sich seit Jahren gegen den Bau.

Kosel. Die umstrittene Errichtung einer Bauschuttdeponie an der B 76 in der Nähe der Gemeinden Gammelby und Kosel ist grundsätzlich möglich. „Die Landesplanung komme zu dem Schluss, dass Errichtung und Betrieb am vorgesehenen Standort mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar seien und den Anforderungen an die Umweltverträglichkeit entsprächen.“ Dies teilte das Innenministerium von Schleswig-Holstein am Dienstag mit.