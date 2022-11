﻿So könnte die Innenstadt von Eckernförde attraktiver werden

Online-Handel und die aktuellen Krisen beuteln die Innenstädte. In einem Workshop machten sich jetzt Unternehmer Gedanken, wie das Zentrum von Eckernförde attraktiver werden kann. Das sind die ersten Ergebnisse.

Eckernförde. Wie kann die Eckernförder Innenstadt attraktiver werden? Das Beratungsunternehmen Cima ist damit beauftragt, ein Konzept zu erarbeiten. Dafür wurden im Vorfeld Bürger und einzelne Interessengruppen befragt. In einem Workshop beteiligte sich jetzt die Wirtschaft an der Ideensammlung. Einer der Hauptpunkte: Plätze zum Verweilen in der Innenstadt schaffen.

Eine der Gruppen in Eckernförde, deren Interessen in das neue Konzept einfließen sollen, sind die Jugendlichen. Rund 250 Heranwachsende hat die Cima dazu befragt. Das Ergebnis: Jugendliche nutzen die Innenstadt – anders als der Durchschnitt der Eckernförder – verstärkt zum Treffen von Freunden. Dieses Ziel liegt gleichauf mit dem Einkaufen. Das Eckernförder Zentrum ist für sie relativ gut erreichbar. Doch dort wünschen sich die Jugendlichen Begegnungsorte sowie mehr Veranstaltungen und Freizeitangebote.

Innenstädte sind mehr als Handel und Gastronomie

„Da ist noch Luft nach oben“, sagte Regina Schroeder von der Cima. Bars, Tanzlokale, Kino (in der Planung) – bisher Fehlanzeige in der Eckernförder Innenstadt. Positiv wurden dagegen die kurzen Wege, die Nähe zu Strand und Hafen bewertet. Es gebe eine emotionale Verbundenheit vieler Jugendlicher zu ihrer Heimatstadt, so Schroeder. Sie sagt aber auch: „Innenstädte sind heute mehr als Handel und Gastronomie.“ Sie seien Orte der Begegnung und der Freizeit.

Die Cima hat bei ihren bisherigen Recherchen festgestellt, dass die Eckernförder Innenstadt polarisiert. „Viele lieben sie, andere meiden sie“, sagt Schroeder. Es gelte, die Stärken des Zentrums gerade für die Einheimischen deutlicher herauszuarbeiten. Dazu gehörten beispielsweise Verweilorte, alternative Mobilität und neue Angebote. Was das heißen kann, zeigen Ideen aus anderen Städten wie Online-Blogs über den Ort und die Einkaufsmeile, kostenfreie Parkplätze am Stadtrand mit Shuttle ins Zentrum, Veranstaltungen wie die Velo-City-Night in Hannover oder Führungen durch Unternehmen.

Verweilplatz vor der Willers-Jessen-Schule in Eckernförde

Mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen, das wird ein Schwerpunkt sein für eine attraktivere Innenstadt. Dazu zählen nach Auffassung der am Workshop teilnehmenden Unternehmer unter anderem die Vermeidung von Leerstand, mehr Events wie aktuell die Kultur-Nächte, mehr Grün in der Innenstadt und die Rückerstattung von Parkgebühren ab einer bestimmten Einkaufssumme. Als neuer Begegnungsort würde sich nach Meinung von Stadtmarketing-Manager Stefan Borgmann der Vorplatz der historischen Willers-Jessen-Schule anbieten.

Ins Gespräch wurden zudem Service-Aktionen gebracht wie „Die nette Toilette“, das Öffnen von Toiletten in Geschäften auch für Nicht-Kunden – gegen eine Entschädigung durch die Stadt. Möglich sind auch Nachfüllangebote für Wasserflaschen im Sommer. Beides kenntlich gemacht durch einen Aufkleber am Fenster.

Als nächster Schritt auf dem Weg zu einer attraktiveren Innenstadt sollen die Bürger für Dienstag, 13. Dezember, zu einer Gesamtschau des bisher erarbeiteten Entwurfs in die Stadthalle eingeladen werden. Im Februar/März 2023 wird dann das fertige Konzept vorgestellt.