﻿Mehr Bänke und Stühle für Rendsburgs Innenstadt

Viele neue Sitzmöglichkeiten werden künftig in der Rendsburger Altstadt und in Neuwerk stehen. Mit der Aktion „Bitte nehmen Sie Platz!“ werden Händlerinnen und Händler bei der Anschaffung von Stühlen und Bänken finanziell unterstützt. Deren Reaktion ist positiv.

Rendsburg. Für ein Päuschen beim Einkaufsbummel, ein Ort zum Schnacken – in der Rendsburger Altstadt und in Neuwerk finden die Menschen künftig mehr Bänke und Stühle zum Verweilen. Die Rendsburg Tourismus und Marketing (RTM) fördert mit der Aktion „Bitte nehmen Sie Platz!“ die neuen Sitzgelegenheiten. In Kooperation mit vielen Händlerinnen und Händlern werden bis Ende September vor vielen Geschäften individuelle Gartenstühle und Bänke stehen.