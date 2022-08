﻿Innenstadtfest Eckernförde: Überraschungsgast auf dem Open-Air-Catwalk

Rock’n’Roll, Zauberei, Kinderspaß und Modenschau – so will Eckernförde am Donnerstag und Freitag das Innenstadtfest auf dem Rathausmarkt feiern. Zum Open-Air-Catwalk wird ein Überraschungsgast erwartet.

Eckernförde. Nach dem Erfolg im Vorjahr feiert Eckernförde am Donnerstag, 18. August, und Freitag, 19. August, wieder ein Innenstadtfest. Die Feier wird also um einen Tag erweitert. Neu ist eine Open-Air-Modenschau auf dem Rathausmarkt, zu der Best-Ager-Model Barbara Radtke erwartet wird, Teilnehmerin der TV-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“.

Mit der Mode-Präsentation startet am Donnerstag auch das Eckernförder Innenstadtfest. Eigens dafür wird auf dem Rathausmarkt ein Laufsteg aufgebaut. 35 ausgewählte Freizeit-Models wollen die Bandbreite der unterschiedlichen Modestile der Eckernförder Boutiquen zeigen – ob Kleidung für Kinder oder Ältere, schlanke wie kurvige Frauen oder Männer.

Innenstadtfest in Eckernförde: Stargast ist eine Frau aus „Germany’s Next Topmodel“

Ab 17 Uhr wollen DJ Ralf Burnett und Moderator Markus Pingel auf das Fest einstimmen. Ab 18.30 Uhr werden die Models auf den Laufsteg losgelassen. Getreu dem Motto der Initiatorin der Modenschau unter freiem Himmel, Susanne Vöge: „In jedem Menschen steckt ein Model.“ Highlight der Show ist Gast Barbara Radtke, bekannt aus der TV-Staffel „Germany’s Next Topmodel“.

Die 69-jährige Flensburgerin war die älteste Teilnehmerin unter Heidi Klums Kandidatinnen – und eine der beliebtesten. Das Best-Ager-Model ist seither im Modegeschäft gefragt. In Eckernförde will sie nicht nur einen Catwalk hinlegen und beim Abschlussbild dabei sein, sondern auch im Interview Einblicke in ihr Leben geben. Barbara Radtke steht zu ihrem Alter, hält sich mit Fitness, Yoga und gesunder Ernährung in Form. Ab 20.15 Uhr soll die Modenschau mit einer Aftershow-Party bis 22 Uhr ausklingen.

Zauberei, Farben und Rock’n’Roll beim Innenstadtfest in Eckernförde

Mit einem Familienprogramm und Live-Musik geht es am Freitag ab 14 Uhr auf dem Rathausmarkt weiter. Bei "Eckernförde malt" kann der Pinsel geschwungen werden, für Jugendliche gibt es einen Graffiti-Workshop. Einen rasanten Auftritt verspricht die Rock'n'Roll- und Turnshow des Vereins Fly & Dance. Riesenseifenblasen, Zaubereien von Rainer dem Matrosen sowie der Singer/Songwriter Moritz Kruit sind weitere Programmpunkte.

Die drei „Rockebellas“ machten im Vorprogramm von Gruppen wie The Boss Hoss von sich reden. © Quelle: pollert

Kruit begeisterte das Eckernförder Publikum bereits bei einer Kurpark-Veranstaltung und ist in verschiedenen Musikgenres zuhause. Mit seiner Band ist er ab 17.30 Uhr zu hören.

Der Abend gehört ab 19.30 Uhr den Silverettes. Die drei "Rockebellas" machten im Vorprogramm von Gruppen wie The Boss Hoss von sich reden. Inzwischen hat es das Trio mit Fifties-Look und energiegeladener Live-Show selbst zum Top Act gebracht. In Eckernförde waren die Silverettes zuletzt bei den Sprottentagen zu erleben.

Innenstadtfest in Eckernförde: Round Tabel verkauft für guten Zweck

Kulinarisch abgerundet wird das Innenstadtfest von einem Burger-Mobil, Weinausschank sowie Mitgliedern des örtlichen Round Table, die Schmackhaftes für den guten Zweck verkaufen. Veranstalter der zwei Tage sind die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit der städtischen Kulturbeauftragten und der Kirchengemeinde St. Nicolai.

Innenstadtfest Eckernförde: Donnerstag: Open-Air-Modenschau mit After-Show-Party, 17 bis 22 Uhr, Rathausmarkt. Freitag: Familienprogramm mit Live-Musik, 14 bis 22 Uhr, Rathausmarkt.