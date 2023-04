﻿Insolventer Dorfladen in Bordesholm soll bis Mai geöffnet bleiben

Die Zeit für den Erhalt eines Einkaufsgeschäfts in der Wildhofstraße in Bordesholm ist knapp: Bis Ende Mai wollen die bisherige Geschäftsleitung, Mitglieder des Fördervereins und Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) eine Nachfolgeregelung für den insolventen Dorfladen finden.

Die bisherige Geschäftsleitung, Fördervereinsmitglieder und auch die Gemeinde wollen sich in den kommenden Wochen um einen Nachfolger für den Dorfladen am Wildhof suchen. Das Bild stammt vom Künstler Harald Boigs aus Bordesholm.

Bordesholm. Die Dorfladen-am-Wildhof GmbH in Bordesholm wird am 31. Mai Geschichte sein. Der Insolvenzverwalter Dr. Martin Maletzky (Henstedt-Ulzburg), der am Mittwochabend zum Krisengespräch nach Bordesholm gekommen war, sieht eine Chance, das Einkaufsgeschäft in der Wildhofstraße bis dahin im vorläufigen Insolvenzverfahren fortzuführen. Die bisherige Geschäftsleitung, Mitglieder des Vereins „Unser Schlotti“ und die Gemeinde suchen nach einer Nachfolgeregelung ab 1. Juni. MyEnso, der einen Laden in Langwedel plant, hat abgewunken.

Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hatte die GmbH-Geschäftsleitung am 24. März die Reißleine gezogen und beim Amtsgericht Kiel den Antrag auf das Insolvenzverfahren gestellt. Zur genauen Höhe der Schieflage, die vor allem durch eine hohe Stromnachzahlung von rund 13 000 Euro zustande gekommen sein soll, wollte Rechtsanwalt Dr. Maletzy nichts sagen. Er werde jetzt einen Gutachter mit der Schätzung eines Übernahmepreises des Dorfladens für einen potenziellen Nachfolger beauftragen.

Dorfladen in Bordesholm: „Man sollte nichts Lebendiges begraben!“

Die bisherige Geschäftsleitung, Mitglieder des Fördervereins „Unser Schlotti“, aber auch Bürgermeister Ronald Büssow (SPD), der sich eingeschaltet hat, sind positiv gestimmt, am bisherigen Standort den Einkaufsladen zu retten. „Wir müssen aus den Fehlern lernen und sollten nichts Lebendiges begraben“, fasste Christoph Fischer, Kassenwart im Verein, die Situation zusammen. Er bekräftigte nochmals: „Ein Ehepaar, das den Laden übernimmt, wäre eine super Lösung.“ Ein Austausch der stromfressenden Kühltruhen, die für die hohe Nachzahlungsforderung verantwortlich seien, könnte erfolgen.

Fördervereinsmitglied Christoph Fischer, hier kurz nach der Eröffnung, zeigt die während der Sanierung freigelegten Balken im kleinen Geschäft. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Jan Tollgreve ist einer der beiden Geschäftsführer. Auf Nachfrage betonte er am Donnerstag: „Die Zahlen sind auf der einen Seite belastend – es ist eine Menge Geld in den Sand gesetzt worden.“ Er sagte weiter: „Andererseits müssen wir einem Interessenten oder einem Paar öffentlich Mut zur Übernahme machen, denn ein Rohgewinn ist drin.“ Fischer bezifferte den auf 5000 bis 7000 Euro. Tollgreve führte aus, dass er mit dem Onlinehändler MyEnso, der in Langwedel ein Geschäft als Genossenschaft realisieren will, bereits gesprochen habe. „Die haben aber abgewunken, weil der Dorfladen in Bordesholm mit 90 Quadratmetern zu wenig Fläche hat.“

Bordesholm: „Ein Dorfladen der vergessenen Dinge!“

Tollgreve betonte, dass er mit weiteren Unternehmen im Gespräch sei. „Auch eine 24/7-Lösung ist darunter. Wir wollen aber erreichen, in Bordesholm zu Kernzeiten auch Personal im Geschäft zu haben.“ Der Geschäftsführer ließ aber auch seinen Frust heraus. „Die Kunden aus der Umgebung, die beim Dorfladen einkaufen könnten, sind trotz der Bekundungen von 2021 nicht so zahlreich gekommen. Der Dorfladen ist ein ,Laden der vergessenen Dinge’ geblieben.“ Man habe den Umsatz verdreifachen können. Im Durchschnitt habe aber jeder Kunde nur 13 Euro ausgegeben – damit könne auch kein Supermarkt leben. „Und das, obwohl die Preise bei über 1000 Artikeln nicht höher als in einem normalen Supermarkt sind“, fügte Christoph Fischer hinzu.

Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) bestätigte, dass der Insolvenzantrag die Menschen in Bordesholm bewegt. „Viele Anrufe sind bei mir gelandet.“ Nur ein Beispiel für die Bereitschaft zur Rettung: Eine Rentnerin will 20 000 Euro zinsfrei für fünf Jahre zur Verfügung zu stellen. Ein Kredit hilft dem insolventen Laden momentan aber nicht. Der Gemeindechef betonte, sich für eine Nachfolgeregelung starkzumachen.

„Wir müssen auch darüber nachdenken, wie der Betrieb zusätzliche Einnahmemöglichkeiten erhält, auch wenn es eventuell anderen dann nicht passt.“ Er dachte an den Wochenmarkt und die Schulen im Ort. Frank Günther, Geschäftsführer der Versorgungsbetriebe Bordesholm, könnte sich auch vorstellen, für Werbung in einer Caféecke mit Hotspot einen monatlichen Betrag von 150 Euro zu bezahlen.