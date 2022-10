Der Krieg in der Ukraine beschäftigt nicht nur die Menschen von dort: Das erste „Internationale Café“ in Dänischenhagen nach der Coronapause lockte Menschen verschiedener Nationen zum Austausch an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket