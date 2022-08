Im Interview mit den Kieler Nachrichten spricht Wirtschaftsförderer Kai Lass über die Auswirkungen des Neubauvorhabens mitten im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dabei sieht er Risiken, aber auch Chancen.

Rendsburg. Der oberste Wirtschaftsförderer im Kreis Rendsburg-Eckernförde heißt Kai Lass. Seit März 2016 ist er Geschäftsführer der hiesigen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Studiert hat der 43-Jährige Betriebswirtschaftslehre an der FH Kiel. Er lebt mit seiner Familie in Felde, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. In seiner Freizeit kickt Lass in der Traditionsmannschaft von Holstein Kiel, hat von 2000 bis 2008 erst für den VfR Neumünster und später für Eider Büdelsdorf in der Regionalliga Nord gespielt. Mit den Kieler Nachrichten spricht er über die Bedeutung des jüngst begonnenen Neubaus der Rader Hochbrücke.

Herr Lass, welche Bedeutung hat die Rader Hochbrücke für den Kreis Rendsburg-Eckernförde?