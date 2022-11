﻿Iris Ploog zur Imland-Frage: „Gesundheit darf auch etwas kosten“

Die künftige Bürgermeisterin von Eckernförde und Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Iris Ploog setzt sich mit der SPD seit Beginn der Imland-Debatte für den Erhalt der Grund- und Regelversorgung im Ostseebad ein. Hier erklärt sie, wie das gelingen könne und warum sie weiter für ein „Ja“ beim Bürgerentscheid am Sonntag wirbt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frau Ploog, warum treten Sie weiter für das Szenario 1 ein?

Iris Ploog: Nachdem im letzten Jahr noch das Szenario 1 das Beste war, im Januar dann Szenario 5 und nun keins der Szenarien mehr gehen soll, fällt es doch schwer, dem erneuten Schwenk der Geschäftsführung zu folgen. Deswegen gilt es jetzt, ein deutliches Zeichen setzen, dass die angekündigte harte Sanierung von beiden Standorten gerecht zu tragen ist. Schließlich liegen auch die Ursachen sehr deutlich in beiden Standorten. Deshalb bleibt der Bürgerentscheid eine wichtige Willensäußerung der Bevölkerung, ob ihr der Standort Eckernförde wichtig ist. Anderenfalls besteht doch bei einer harten Sanierung die Gefahr, dass damit die komplette Schließung von Eckernförde begründet werden könnte. Wie wir jetzt wissen, ist ja nicht einmal das Szenario 5 noch eine Option. Daher frage ich mich, warum die Geschäftsführung trotz der Unfinanzierbarkeit des von ihr präferierten Szenarios bis zuletzt öffentlich dafür geworben hat.

Aber wie soll sich das Szenario 1 finanziell rechnen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gesundheit darf in meinen Augen auch etwas kosten. Nicht alle Leistungen im Gesundheitswesen „rechnen“ sich. Das ist in vielen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge übrigens so. Auch Schulen „rechnen“ sich nicht. Wir brauchen sie aber trotzdem. Wir haben uns im Kreistag vor vielen Jahren bewusst für ein kommunales Krankenhaus entschieden, um auch direkt Einfluss nehmen zu können. Der Löwenanteil des jetzt bekannt gewordenen Defizits wie zum Beispiel die Energiekosten oder die Tarifsteigerungen haben nichts mit dem Bürgerentscheid zu tun. Da müssen Bund und Land ihren Beitrag leisten. Der Bundesgesundheitsminister hat am Dienstag ja bereits Inflationshilfe für Krankenhäuser angekündigt und will gezielt helfen. Das kommt dann auch der Imland-Klinik zugute.

Wären Sie bereit, für eine Finanzierung der Klinik auch die Kreisumlage zu erhöhen und wie wollen Sie das den Gemeinden im Südkreis erklären?

Natürlich wird es vielen Gemeinden – vor allem im Südkreis – nicht gefallen, wenn wir die Kreisumlage zugunsten der Imland-Klinik anheben. Aber: Die Krankenhausversorgung in unserem Kreis geht uns alle an. Gesundheitsversorgung ist Daseinsvorsorge. Außerdem hat der Kreis eine der niedrigsten Kreisumlagen im ganzen Land. Wenn es wirklich erforderlich werden sollte, bin ich dafür, diese in Abstimmung mit den Kommunen anzuheben.

Befürchten Sie eine „Hängepartie“ wenn sich die Bürgerinnen und Bürger für Szenario 1 entscheiden?

Ein positiver Bürgerentscheid bedeutet, dass die Klinik einen Antrag beim Land stellen muss, den Landeskrankenhausplan wieder zu ändern. Angeblich soll eine Entscheidung erst im November 2023 fallen. Als die Kreistagsmehrheit im Februar das Szenario 5 verabschiedet hatte, konnte es der CDU- geführten Landesregierung scheinbar nicht schnell genug gehen. Da hat die Änderung, obwohl keine reguläre Sitzung anstand, auch nur wenige Wochen gedauert. Wenn es eine Hängepartie bezüglich des Landeskrankenhausplanes geben sollte, fragt man sich doch, warum das so verzögert wird. Die Ministerin ist Herrin des Verfahrens.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele Menschen befürchten eine Privatisierung der Klinik. Was sagen Sie denen?

Auch wenn ein anderer Eindruck erweckt wurde. Das bestimmt immer noch der Kreistag. Und auch bei einer Privatisierung bleibt es eine Kreisaufgabe. Wenn die schiefgeht, weil Private auch nicht zaubern können, ist der Kreis ganz schnell wieder gefragt mit eventuell einem größeren Sanierungsstau. Ich empfehle einen Blick nach Ostholstein. Jetzt so zu tun, als ob wir vor einem Notverkauf stünden, weil sonst der Kreis pleite wäre, entbehrt bei einem Haushalt von über 500 Millionen Euro jeglicher Grundlage. Und dass wir durch Corona, Ukrainekrieg und Inflation eine Sondersituation haben, kann doch keiner bestreiten. Egal, wie der Bürgerentscheid ausgeht, letztlich ist es eine Frage des politischen Willens, ob man bereit ist, die Klinik zu unterstützen. Noch 2020 haben wir gemeinsam eine Resolution im Kreistag verabschiedet, die sich klar zu einem kommunalen Krankenhaus bekennt. Die SPD steht weiterhin dazu.

Was, wenn sich ein „Nein“ beim Bürgerentscheid durchsetzt?

Die Entscheidung zur Imland-Klinik mit ihren beiden Standorten in Rendsburg und Eckernförde betrifft den gesamten Kreis und ich nehme überall Stimmen zu beiden Positionen wahr. Die Entscheidung liegt nun beim Souverän, dem Volk, wie es das Grundgesetz neben den Wahlen ausdrücklich vorsieht. Egal wie das Ergebnis ausgeht: Ich werde es akzeptieren und das erwarte ich auch von allen anderen.