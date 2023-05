﻿Jan Delay am Südstrand Eckernförde: Großteil der Tickets ist schon verkauft

Eckernförde. Er macht den Auftakt am vollen Festival-Wochenende vom 7. bis 9. Juli in Eckernförde: Jan Delay tritt am Freitag, 7. Juli, am Südstrand in Eckernförde auf. Rund sieben Wochen vorher müssen sich Fans seiner Musik mit dem Kauf von Tickets sputen, wenn sie ihren Star aus Hamburg live am Strand erleben wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Kartenverkauf für Jan Delay läuft bombastisch“, freut sich Veranstalter Daniel Spinler, Chef der Baltic Eventmanagement GmbH. Drei Viertel der Tickets für das Konzert am Südstrand seien bereits verkauft, sagt der Agentur-Chef.

Jan Delay am Südstrand Eckernförde: Er hat sein aktuelles Album im Gepäck

Mit seiner Band Disko No. 1 spielt Jan Delay am 7. Juli bereits zum zweiten Mal im Ostseebad – 2018 gab er sein Konzertdebüt am Eckernförder Südstrand. Der Künstler, der mit verschiedenen Musikrichtungen von Hip Hop, Disco über Funk und Rock bis Soul bedient, bringt in diesem Jahr sein aktuelles Album „Earth, Wind & Feiern“ mit, lässt aber sicher auch die großen Hits wie „Oh Johnny“ und „Türlich, türlich“ nicht vermissen. Neben ihm ist für den Freitag die Berliner Band Großstadtgeflüster angekündigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Jan Delay folgt am Sonnabend, 8. Juli, das R.SH Pop am Strand. Hier spielen gleich vier Künstler vor Ostsee-Kulisse: Lena Meyer-Landrut, Alvaro Soler, Joris und Leony sind angekündigt. Den Konzert-Reigen schließt am Sonntag, 9. Juli, Schlagerstar Andrea Berg. Pro Tag können rund 10 000 Besucherinnen und Besucher auf dem Südstrand in Eckernförde feiern.

VIP-Tickets für Konzert von Jan Delay in Eckernförde erhältlich

Auch für Andrea Berg laufe der Kartenverkauf gut, sagt Veranstalter Daniel Spinler. Etwa zwei Drittel der Tickets seien schon weg. „Es gibt auch noch VIP-Tickets“, so Spinler – sowohl für Andrea Berg, als auch für Jan Delay. Früher im Pavillon gelegen, soll der VIP-Bereich an der Strandseite des Geländes eingerichtet werden und mit erhöhter Plattform und Pagoden-Zelten, separaten Toiletten, Freigetränken und Snacks aufwarten.

Für das Konzert von Andrea Berg gebe es außerdem eine Neuerung in diesem Jahr: Besucherinnen und Besucher dürfen leichte Klappstühle, Klapphocker oder Campingstühle mitbringen. Denn beim Publikum des Schlagerstars sei die Nachfrage nach Sitzmöglichkeiten laut dem Veranstalter besonders hoch. Bei dem Auftritt von Jan Delay und beim R.SH Pop am Strand gilt diese Regelung nicht.

Tickets für das Konzert von Jan Delay und Disko No. 1 am Freitag, 7. Juli, am Eckernförder Südstrand gibt es zum Preis ab 62,40 Euro unter www.kn-tickets.de. Auch für den Auftritt von Andrea Berg sowie das R.SH Pop am Strand-Festival sind dort Tickets erhältlich.

KN