﻿Jörg Endrukat stellt sich als Einzelkandidat zur Wahl in Quarnbek

Kommunalwahl Schleswig-Holstein

Jörg Endrukat tritt in Quarnbek als Einzelbewerber zur Kommunalwahl an.

Mit Jörg Endrukat tritt zur Kommunalwahl in Quarnbek auch ein Einzelkandidat an. Was hat der 58-Jährige vor und welche Chancen rechnet er sich aus?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket