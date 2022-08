Feierstunde im Rathaus: Am Donnerstagabend zeichnete die Stadt Eckernförde ihren bisherigen Bürgermeister Jörg Sibbel aus. Im Rahmen einer Feierstunde mit zahlreichen Gästen bekam der engagierte Kommunalpolitiker den Ehrenring der Stadt.

Eckernförde. Der bisherige Eckernförder Bürgermeister Jörg Sibbel (CDU) wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus mit dem Ehrenring der Stadt für seine Verdienste ausgezeichnet. Der 57-Jährige stand seit 2006 an der Spitze der Stadtverwaltung und wechselte im Juni dieses Jahres als Staatssekretär ins Kieler Innenministerium.

Zur Verleihung des Ehrenrings waren zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ins Rathaus gekommen. „Aus den letzten 16 Jahren gibt es viele gute Gründe für diese besondere Ehrung“, sagte Bürgervorsteherin Karin Himstedt. In seinen beiden Amtsperioden habe Sibbel die Entwicklung der Stadt in besonderer Weise positiv geprägt und gestaltet, so Himstedt.