﻿Wie die Neue Musik in Eckernförde Heimat gefunden hat

Musik, die Gewohntes auf den Kopf stellt: Das ist Neue Musik in Eckernförde. Die Konzertreihe hat 20 Jahre Geschichte. Gerald Eckert und Beatrix Wagner gründeten sie. Am 10. November wird Geburtstag gefeiert.

Beatrix Wagner und Gerald Eckert kamen als Musikerpaar aus Bayern nach Eckernförde, weil sie sich in den Norden verliebten. Der Komponist und Cellist und seine Partnerin, die Flötistin ist, begründeten die Konzertreihe Neue Musik von 20 Jahren.

Eckernförde. So setzt die diesmal neunköpfige Formation auf gespannte Aufmerksamkeit für Hespos’ Musik und Ensemble-Werke von Ramón Souto und Gerald Eckert. Letzerer zitiert instrumental die unruhige Gegenwart mit Krieg und Krisen. Dabei greift er Bob Dylans Begriff „Ruins of Time“ auf. Karten gibt es an der Abendkasse der St. Nicolai-Kirche Eckernförde für zwölf (ermäßigt sechs) Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das wird dankbar angenommen. 50 bis 100 Gäste kann Reflexion K jeweils erwarten. Beim internationalen Provinzlärm Festival für Neue Musik, das Eckert und Wagner 2007 in Eckernförde gründeten, kamen schon bis zu 200 pro Aufführung in den Konzertsaal Kirche.

Die Lust am Experiment, macht Eckert klar, das auch Rückgriffe erlaubt und neu in Szene setzt, verlange, "sich ganz einzulassen". Es gehe darum, sich aufs Hören zu konzentrieren. "Das Publikum bekommt auch Erläuterung. Wir setzen auf den Austausch mit der Zuhörerschaft."

Kulturtipps Eckernförde: Konzerte zum genauen Zuhören

Was macht Neue Musik aus, wie sie Eckert erschafft und die bei anderen Komponierenden anders ausfällt? Gibt es einen Nenner, auf den sich divergierende Strukturen, gewohnte wie ungewohnte Harmonik, immer andere Tonalität bringen lassen?

Die beiden trugen ihre Konzertideen dem Kulturbeauftragten vor, der sie spannend fand. In Kantorin Katja Kanowski sowie Pastor Dirk Homrighausen von St. Nicolai trafen sie Verbündete. Längst sind Eckert und Wagner in Eckernförde zu Hause.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Seine Partnerin aus Oberbayern hatte ein Engagement beim Orchester des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Der Segelclub Eckernförde lud das Orchester zu einem Ausflug ein. Eckert: „Da hat sich Beatrix in Eckernförde verliebt. Sie wollte unbedingt, dass ich herkomme.“ Prompt zog auch ihn die Ostsee in den Bann.

Ausflug mit dem Segelclub gab Anstoß für Neue Musik in Eckernförde

Eckert: "Ich war im Jahr 2000 Stipendiat im Künstlerhaus Eckernförde und gab in einem Altstadtcafé zwei Konzerte. Das kam an und war Ermutigung." Ermutigt worden war er, der aus Nürnberg stammt, zunächst selbst, um sich für das Stipendium überhaupt zu bewerben. "Beatrix hat mich gedrängt", räumt er ein.

Bild eines Gastspiels in Berlin: das Ensemble Reflexion K, hier mit Beatrix Wagner (Flöte), Gerald Eckert (Violoncello) und Joachim Striepens (Klarinette). © Quelle: André Fischer/Klangwerkstatt Berlin

Das Ensemble Reflexion K zieht längst ein Stammpublikum und Neugierige an, die ihren Ohren mehr zutrauen als vertraute Stilelemente und Tonfolgen. Wie kam es zu der Idee, diese ab und zu als „schräg und seltsam“ betitelte Konzertreihe zu installieren?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Komponist Hespos aus Delmenhorst hatte selbst eine Konzertreihe gegründet: „11.11. neue musik in delmenhorst“. Unter diesem Titel erklangen seine eigenen Werke und die vieler anderer Musikschaffender 50 Jahre lang. Hespos starb 84-jährig im Sommer 2022.

Konzert für Neue Musik in Eckernförde erinnert an Komponisten Hespos

Wenn um 20 Uhr in der St. Nicolai-Kirche das Programm „Wegskizzen“ des multi-instrumentalen Ensembles von Eckert und Wagner erklingt, ist es einem Menschen gewidmet, der seinen ganz eigenen Kopf in der Neuen Musik hatte: Hans-Joachim Hespos.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie stellen in Eckernförde Hörgewohnheiten auf die Probe, wirbeln Vorstellungen von Musik durcheinander: der Komponist und Cellist Gerald Eckert und die Flötistin Beatrix Wagner. Das Paar aus Bayern, heute 61 und 52 Jahre alt, begründete hier vor 20 Jahren die Konzertreihe Neue Musik. Am Donnerstag, 10. November, gibt ihr Ensemble Reflexion K das letzte von vier Jubiläumskonzerten in Eckernförde.