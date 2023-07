﻿Jugend im Gespräch: Wann kommt das Kino?

Eckernförde. Was wünschen sich Jugendliche für Eckernförde? Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) suchte Dienstagabend ein zweites Mal das Gespräch mit Schülern. Nach den Schülervertretungen der Grundschulen waren jetzt Jugendliche der weiterführenden Schulen eingeladen. Immer wieder genannt von den Jungen und Mädchen: ein Kino.

Nach dem Abriss des alten Kinocenters vor rund zehn Jahren gibt es nur noch das Kommunale Kino im Ostseebad. Die sogenannten Blockbuster, die großen Kinoproduktionen, laufen woanders. Wer sie sehen will, muss beispielsweise nach Kiel fahren. Doch das kostet, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Es gibt in Eckernförde fast nichts, wo Jugendliche hingehen können“, beklagt eine Schülerin.

Jugendliche vermissen „Action drinnen“

Im Sommer sei der Strand eine tolle Outdoor-Alternative, bekennen die Jugendlichen. Doch „Action drinnen“, die würden sie vermissen. Eine Disco gibt es nicht mehr im Ostseebad, ein kommerzielles Kino ebenso nicht. „Als Stadt können wir solche Angebote nicht betreiben“, wirbt die Bürgermeisterin um Verständnis. Das Kino sei hingegen geplant, auch ein neuer, moderner Skatepark. Doch beides lässt noch auf sich warten.

Nach Angaben von Bauamtsleiter Tim Orth verzögert sich der Bau des Skateparks um fünf Monate. Zuletzt sollte er im Juni 2024 eröffnet werden. Jetzt wird es voraussichtlich Oktober/November nächsten Jahres. Direkt damit gekoppelt ist der Bau des Kinos, das auf dem Gelände des bisherigen Skateparks an der Noorstraße errichtet werden soll. Hier gilt das Versprechen der Politik: Der Bau beginnt erst, wenn der neue Skate- und Bewegungspark auf der anderen Straßenseite fertig ist.

Treffpunkte sind Mangelware in Eckernförde

Für das Kino mit Verbrauchermarkt plant der Investor mit einer Bauzeit von etwa eineinhalb Jahren. Im besten Fall könnte das Lichtspielhaus also 2026 stehen. Doch auch andere Dinge sind den Jugendlichen wichtig: Treffpunkte zum Beispiel. Für Schüler erschwingliche Gaststätten und Kneipen wie das „Utgaard“, die „Frau Clara“, das „Barbarossa“ oder das „Bistro“ sind längst verschwunden. Und das Jugendzentrum „Das Haus“ ist nicht für jeden ein Ziel.

Streetworkerin Heike Peuster bestätigt: „Räume, wo sich Jugendliche zwanglos treffen können, sind Mangelware in Eckernförde.“ Das sei ein Dauerbrenner. Doch der Einfluss der Stadt auf die private Geschäftsentwicklung ist begrenzt. Ebenfalls, was gewünschte Modeläden angeht. H&M oder New Yorker wären toll in Eckernförde, meint eine Schülerin. Dann bräuchte man dafür nicht nach Kiel zu fahren.

Angebot von E-City-Rollern ist umstritten

Ein anderer Jugendlicher regt das Angebot von E-City-Rollern an, wie es sie in der Landeshauptstadt gibt. Die, so Bürgermeisterin Ploog, seien aber umstritten, würden oft wild abgestellt und seien nicht ungefährlich. Sie verweist stattdessen auf das Leihfahrrad-System „Sprottenflotte“, das in Eckernförde weiter ausgebaut wird. Auch sie selbst nutze es gerne, erzählt die Verwaltungschefin.

Am Ende bleibt das Versprechen, in Kontakt zu bleiben und sich zum Jahresende noch einmal zu treffen. Ploog: „Wir wollen zusammen schauen, was angegangen werden und vielleicht gemeinsam gelöst werden kann“.

