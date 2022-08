﻿Junger Tierfilmer Thies Hinrichsen: „Die Natur macht die Kulisse“

Die Grünen machen in Bordesholm weiter Druck und wollen den Bebauungsplan Bordesholmer Seeufer beschließen. Der soll regeln, was zukünftig auf den Grundstücken in der Eidersteder Straße und Heinztestraße möglich ist und was nicht. Die Debatte erfolgt im Bauausschuss am 30. August.