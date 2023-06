﻿Jungfernstieg in Eckernförde bleibt dicht: Doch jetzt wird endlich wieder gebaut

Eckernförde. Die Bauarbeiten am Jungfernstieg in Eckernförde sind wieder angelaufen. Dies teilen die Stadtwerke SH mit, die dort seit Monaten Rohre, Leitungen und Glasfaserkabel neu verlegen lassen. Doch seit Mitte April ruhten die Arbeiten. Grund für die wochenlange Verzögerung waren Sicherheitsbedenken der Berufgenossenschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Baustelle wurde im April durch die Berufsgenossenschaft Bau (BG-Bau) stillgelegt, da der Graben aufgrund der Bautiefe nicht ausreichend gesichert war“, teilen die Stadtwerke SH mit. Denn: Ab einer bestimmten Tiefe müssen links und rechts des Grabens Stützwände zum Schutz der Arbeiter aufgestellt und im Erdreich gesichert werden. Dies war auf der Baustelle zunächst nicht der Fall, und die Berufsgenossenschaft zog die Notbremse: Baustopp.

Arbeiten im Jungfernstieg gehen weiter

Am Mittwoch wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. „Alle geforderten Nachweise wurden nun durch die Tiefbaufirma vorgelegt und der BG-Bau bereitgestellt“, teilten die Stadtwerke mit. Jetzt können die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt vom Jungfernstieg 77 bis Jungfernstieg 39 weitergehen. Diese beginnen mit der Sicherung des Grabens. „Um den Rückstand so gut es geht wieder aufzuholen, werden seitens des Tiefbauunternehmens entsprechende Maßnahmen ergriffen“, versprechen die Stadtwerke in einer Mitteilung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sind froh, dass jetzt eine Lösung gefunden wurde und wir die Arbeiten fortsetzen können“, erklärt Volker Carstensen, Bereichsleiter Technischer Service bei den Stadtwerken SH. „Gleichzeitig möchten wir uns bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern für die Verzögerungen und die daraus resultierenden Unannehmlichkeiten entschuldigen.“

Umleitungen durch die Stadt Eckernförde

Seit 4. Oktober 2022 ist die Durchfahrt durch den Jungfernstieg gesperrt. Den ursprünglichen Plänen zufolge sollten die Arbeiten im Juli abgeschlossen sein. Hinzu kommen weitere Sperrungen: Im Anschluss an die Tiefbauarbeiten will die Stadt Eckernförde Teile des Jungfernstiegs rot pflastern lassen. 500 000 Euro stehen dafür im Haushalt 2023 bereit.

Lesen Sie auch

Der Jungfernstieg verbindet die Eckernförder Stadtquartiere an Strand wie Hafen und bildet den Übergang zwischen Innenstadt und Strandpromenade. Neben Anwohnern und Pendlern nutzen vor allem in der Saison viele Gäste auf dem Weg in ihre Ferienwohnungen diese wichtige Strecke. Während der Bauarbeiten führen Umleitungen teils direkt durch den Hafen beziehungsweise die Fußgängerzone der nördlichen Innenstadt.

KN