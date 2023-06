﻿Juristin ist neue Bürgermeisterin in Grevenkrug: Das ist ihr Plan

Grevenkrug. Silke Köppen (55) ist neue Bürgermeisterin in Grevenkrug. Zum ersten Mal hat damit im Dorf eine Frau das Steuerrad übernommen. Ihr Vorgänger Klaus Gronau kandidierte nach 20 Jahren im Amt und 28 Jahren in der Gemeindevertretung nicht mehr – er wurde zum Ehrenbürgermeister ernannt. Am Sonntag, 25. Juni, veranstaltet die Gemeinde ab 10 Uhr ihm zu Ehren im Gemeindehaus einen Empfang.

Die 55-jährige Juristin Silke Köppen lebt seit 14 Jahren in Grevenkrug. Im letzten Sommer rückte die Steueranwältin in einer Kanzlei in Neumünster, die auch Kommunen berät, ins Ortsparlament nach. Nach Reesdorf, Negenharrie und Schmalstede ist Grevenkrug die mittlerweile vierte Kommune im Amt Bordesholm mit einer Frau an der Spitze. In insgesamt sechs der 14 Kommunen steht ein Neuling an der Spitze.

Grevenkrug: Neue Bürgermeisterin will auch ein Neubaugebiet realisieren

Das Thema Ortsentwicklung liegt ihr am Herzen. „Als ich damals hierherzog, waren wir 280 Einwohnerinnen und Einwohner – jetzt sind wir noch 220“, so Silke Köppen. Einheimische hätte keine Möglichkeit, sich niederzulassen, betonte die Bürgermeisterin.

Momentan gibt es kein Bauland, da wolle sie mit der neuen Gemeindevertretung etwas verändern. Die ursprünglichen Pläne, ein solches Gebiet an der Dorfstraße in Richtung Landesstraße 318 umzusetzen, waren in der letzten Amtsperiode geplatzt.

49 Jahre hat sich Klaus Butenschön (links) für die Gemeinde Grevenkrug eingesetzt. Der ehemalige Bürgermeister Klaus Gronau verabschiedete ihn. © Quelle: Frank Scheer

Zu ihrer Stellvertreterin ist Lisa-Marie Hingst gewählt worden, die mit 63 Stimmen bei der Kommunalwahl am 14. Mai im Dorf das beste Einzelergebnis erzielt hatte. Zweiter stellvertretender Bürgermeister ist Olaf Peters. Nach 49 Jahren wurde Klaus Butenschön verabschiedet. „Ich habe Hochachtung vor deinem Einsatz – du hast mehr als dein halbes Leben in den Dienst der Gemeinde gestellt“, würdigte der ausgeschiedene Gemeindechef Klaus Gronau. Er verabschiedete zudem Peter Bürger (seit 2013 Gemeindevertreter) und Angelika Lamp, die fünf Jahre dabei war.

Klaus Gronau ist per Beschluss der Gemeindevertretung am Montagabend zum Ehrenbürgermeister ernannt worden. „Du hast das Amt verkörpert“, würdigte Hans-Ulrich Reese, der 20 Jahre Stellvertreter gewesen war. In Gronaus Amtszeit fiel vor allem die Umgestaltung der Dorfmitte mit dem Bau des neuen Feuerwehrhauses neben der Alten Schule.

