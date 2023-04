﻿„Bio aus Rio“: Leipziger Pfeffermühle kommt nach Gettorf

Hotel Stadt Hamburg

Szene im Altenheim aus dem Programm „Fairboten“, mit dem das Leipziger Traditionskabarett Pfeffermühle 2019 im Hotel Stadt Hamburg in Gettorf gastierte.

In der Vergangenheit spielten sie in Gettorf immer vor ausverkauftem Haus: Das Leipziger Kult-Kabarett Pfeffermühle kommt im Juni ins Hotel Stadt Hamburg. Und auch eine lokale Theatergruppe zieht es nach Schließung des Grünen Jäger in Altenhof nach Gettorf.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket