„Kauf eins mehr“: Rotarier sammeln am 1. April Spenden für die Tafel

Gettorf/Altenholz. Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf die Unterstützung von Tafeln angewiesen. Um Armutsbetroffene zu unterstützen, veranstaltet der Rotary Club Dänischer Wohld jetzt erneut die Aktion „Kauf eins mehr“. An den Edeka-Märkten in Gettorf und am Erdbeerfeld in Altenholz sind Menschen am Sonnabend, 1. April, dazu aufgerufen, Lebensmittel zu spenden. Die Idee: Wer sowieso einkaufen kommt, packt ein Extrateil ein, um es anschließend zu spenden.

Als Spenden für die Tafel eignen sich entweder haltbare Lebensmittel wie Konserven, Reis, Nudeln, Mehl, Öl, Margarine, Zucker und Salz oder Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürsten, Seife und Duschgel. Auch willkommen sind Schreib- und Malutensilien für Kinder sowie Süßigkeiten. Mit der Aktion wollen die Rotarier die Tafel in Gettorf unterstützen. Nach eigenen Angaben retten die Tafeln in Deutschland jährlich 265 000 Tonnen Lebensmittel, um sie an armutsbetroffene Menschen zu verteilen.