﻿CDU, SPD und Grüne sehen keine Notwendigkeit für Sporthallenbau

Bunte Adventskalender-Projektion für „KN hilft“ am Holstenfleet

Die riesige Adventskalender-Projektion an der Fassade der Kieler Nachrichten lockte im Dezember täglich viele Schaulustige. Nun zieht das Spektakel um. Der Adventskalender wird in diesem Jahr am Holstenfleet erstrahlen. Was sich nicht ändert: Mit der Losaktion wird Geld für den Verein „KN hilft“ gesammelt.