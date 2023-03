﻿Kommunen an der Ostsee dämmen Zahl der Ferienwohnungen ein

Die Gemeinde Sylt wehrt sich gegen zu viele Ferienwohnungen und erteilt neuen Unterkünften eine Absage. Auch in der Region ist der Ansturm mitunter groß. Was unternehmen die Gemeinden an der Schlei und der Eckernförder Bucht, um kein zweites Sylt zu werden?

Eckernförde/Strande/Schwedeneck. Sylt hat die Notbremse gezogen: Die Gemeinde beschloss einstimmig, dass keine neuen Ferienwohnungen gebaut werden sollen. Droht auch an der Eckernförder Bucht die „Versylterung“?

In der Gemeinde Sylt gibt es einem Gutachten zufolge immens viele Ferienwohnungen und Nebenwohnsitze. In einigen Lagen stünden dadurch immer weniger Einwohner für Ehrenämter oder soziale Einrichtungen zur Verfügung. Um wieder ein Gleichgewicht zwischen Tourismus und Dauerwohnen herzustellen, verbietet die Gemeinde nun den Neubau von Ferienwohnungen. Ein solches Ungleichgewicht herrscht an der Ostsee noch nicht – Maßnahmen gibt es dennoch.

Beherbergungskonzept in Eckernförde sieht Ausschluss von neuen Ferienwohnungen vor

„Wir haben noch keine Sylter Verhältnisse und die wollen wir auch nicht“ sagt Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG). Das Ostseebad hat dem vorgegriffen und ein Beherbergungskonzept erstellen lassen. Das empfiehlt eine verträgliche Mischung aus Tourismus und Daseinsvorsorge und den Ausschluss von neuen Ferienwohnungen in Gebieten mit vielen Anträgen. Jüngst ist das bei zwei Bebauungsplänen zum Tragen gekommen: Auf dem Petersberg/Ballastberg am Borbyer Ufer sollen Ferienwohnungen ausgeschlossen werden, an der Sehestedter Straße schob die Stadt kürzlich ebenfalls einen Riegel vor.

Strande will Tourismus dem Dauerwohnen „unterordnen“

Auch die Gemeinde Strande beschäftigt sich derzeit mit dem Thema Ferien- und Zweitwohnungen. Im Falle der Zweitwohnungen „sind wir deutlich weiter als Sylt“, sagte Bürgermeister Holger Klink (CDU) auf der vergangenen Sitzung der Gemeindevertretung. Sylt habe fast nur noch Zweitwohnungen. Damit es in Strande nicht so weit kommt, arbeitet die Gemeinde an einer Änderung der Bebauungspläne.

Demnach sollen Ferien- und Zweitwohnungen nur als „deutlich untergeordnete Nutzung ausnahmsweise zulässig“ sein, heißt es im Protokoll einer vergangenen Sitzung des Bauausschusses. Derzeit befinde sich die Gemeinde noch in der finalen Abstimmung. Das Ziel ist jedoch ganz klar: „Wir wollen einen lebendigen Ort – Leute, die hier wohnen, sollen sich hier auch einbringen“, sagte Klink. Auch die Kita oder der Supermarkt sollten nicht nur saisonal bedient werden, wenn Ferien- und Zweitwohnungen belegt seien.

Baugebiet in Schwedeneck soll keine Ferienwohnungen bekommen, Schleiregion ergreift Maßnahmen

Schwedeneck müsse noch nicht gegen zu viele Ferienwohnungen angehen, erklärt Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU). „Es ist aber so, dass wir unter allgemeinem Wohnraumdruck leiden und darauf achten, dass Wohnungen nicht leer stehen“, sagt er. Im Falle des neuen Baugebiets in Dänisch Nienhof – über dessen städtebaulichen Vertrag die Gemeindevertretung in ihrer kommenden Sitzung abstimmen wird – will die Gemeinde präventiv vorgehen. Dort sollen Reihen-, Doppel- und freistehende Häuser entstehen. Die Gemeinde will dabei die Nutzung als Zweit- oder Ferienwohnung ausschließen.

Die Ostseefjord Schlei GmbH hat dazu ein ausführliches Konzept vorliegen. Darin kommt sie zu dem Ergebnis, dass es nur in Schleswig noch Kapazität für mehr Betten gebe. Die Ostseeküstengemeinden sowie die Gemeinden an der Schlei haben laut Geschäftsführer Max Triphaus eine gesunde Anzahl an Betten, ein „quantitatives Wachstum“ ist hier nicht mehr erwünscht. Anders in Kappeln: „Hier streben wir eine Reduktion der Betten an“, erklärt Max Triphaus. Das soll in einem schleichenden Prozess passieren: Gehen Ferienwohnungen vom Markt, sollen keine neuen nachfolgen. Denn auch hier sei der Wohnraum knapp.