﻿Keine Chance für Schlotti: Dorfladen in Bordesholm muss schließen

Bordesholm. Der Dorfladen am Wildhof in Bordesholm wird spätestens Ende Juni Geschichte sein. Eine Übernahme des Lebensmittelgeschäfts in der Wildhofstraße, das Ende März Insolvenzantrag gestellt hatte, wird es nicht geben. Ein Ehepaar, das im April Interesse an einem Einstieg gehabt hatte, ist in der ersten Maiwoche abgesprungen. Weitere Ideen, die es gegeben hatte, sind auch geplatzt. Das Manko: Es gab und gibt zu wenig Kundschaft in diesem Tante-Emma-Laden.

Bis zum 30. Juni könnte der Abverkauf andauern, sagte der Insolvenzverwalter Dr. Martin Maletzy (Henstedt-Ulzburg). „Nach dem Ehepaar habe es zwei weitere Ansätze für eine Übernahme gegeben. Alle sind kurzfristig wieder abgesprungen“, teilte der Rechtsanwalt auf Nachfrage mit. Der Abverkauf laufe, so lange Ware vorhanden sei. Neues werde nicht mehr eingekauft. Die Dorfladen GmbH war in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen, weil zu wenig Kunden eingekauft hatten und eine hohe Nachzahlung für Strom im März bekannt wurde.

Bordesholm: „Alle Bemühungen, den Laden zu retten, sind gescheitert“

Zur Erinnerung: Nach der Ankündigung des Edeka-Ladens Wriedt & Zelle im Februar 2021, an diesem Standort zu schließen, gründete sich der Förderverein „Unser Schlotti darf nicht sterben“. Daraus entwickelte man eine GmbH, die im Dezember 2021 eröffnet hatte. Geschäftsführerin Maike Brzakala, die mit Jan Tollgreve den Insolvenzantrag am 24. März eingereicht hatte, resümierte an diesem Freitag: „Alle Bemühungen, den Laden aus der Insolvenz zu retten, sind leider gescheitert. Am Ende hat sich doch keiner getraut, dieses arbeitsreiche Wagnis einzugehen.“

Die Geschäftsführerin Brzakala führte aus: „Wir sind sehr traurig, denn damit geht ein Projekt zu Ende, das mit viel Herzblut lief. Doch Herzblut alleine reicht nicht, denn der Umsatz muss auch stimmen und das hat der kleine Dorfladen am Ende nicht geschafft.“ Susanne van den Bergh, Vorsitzende des Fördervereins, sagte: „Ich sehe das nicht so, dass wir gescheitert sind. Wir haben einen Lebensmittelladen aus dem Ehrenamt zum Laufen gebracht und den Umsatz verdoppelt.“

Die Fördervereinsvorsitzende Susanne van den Bergh, hier bei der Eröffnung im Dezember 2021, betonte, dass nicht unternehmerische Fehler für das Scheitern verantwortlich gewesen seien. Es hätten die Kunden gefehlt. Christoph Fischer hatte sehr viel Arbeit in die Sanierung des Ladens gesteckt und bedauert die Aufgabe sehr. © Quelle: Frank Scheer

Sie räumte aber auch ein: „Was aber letztlich gefehlt hat, waren die Kunden.“ Auch eine Umfrage zuletzt ergab: „100 Menschen wären bereit, für 8000 bis 10 000 Euro Umsatz im Monat zu sorgen.“ Das reiche aber nicht aus. War der Dorfladen eine Nummer zu groß? „Vielleicht war er zu klein. Eventuell ist die Zeit der kleinen Tante-Emma-Läden wirklich vorbei. Vielleicht haben wir als Verein den Bedarf falsch eingeschätzt.“ Das Ganze sei jetzt wirklich sehr traurig. Die Mitarbeiterinnen sind noch bis Ende Juni angestellt. Über die Gründe, warum die Interessenten abgesprungen sind, lässt sich nur spekulieren. Offiziell wurde dazu nichts mitgeteilt.

Dorfladen sollte sozialer Treffpunkt werden – daraus wird jetzt nichts

Auch Bordesholms Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) bedauerte den Stand der Dinge. Er hatte sich als Gemeindechef in die Rettungsbemühungen eingeschaltet. Aus seinem Ziel, aus dem Laden und Umfeld ohne Wettbewerbsverzerrung einen sozialen Treffpunkt zu machen, wird nun vorerst auch nichts.

Geld für den sozialen Treffpunkt stünde zur Verfügung, berichtet Gemeindechef Büssow. Zu spät ist es aber noch nicht. Der Insolvenzverwalter Dr. Martin Maletzky betonte, dass ein Übernahmevertrag unterschriftsreif vorliege und auch noch im Juni unterzeichnet werden könnte. Für das Inventar müsste ein Käufer nach Informationen unserer Redaktion 3000 Euro bezahlen.

KN