Rendsburg. Der Historiker Helge-Fabien Hertz hat in seiner Dissertation an der CAU Kiel das Wirken aller 729 Pastoren der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Schleswig-Holstein aus der Zeit des Nationalsozialismus untersucht. In seiner Promotionsarbeit kommt der 32-Jährige zu der erschreckenden Erkenntnis, dass es „praktisch fast keine NS-neutrale Predigt gab“. Jüngst stellte er seine Arbeit bei einem Vortrag in der Marienkirche in Rendsburg vor. Mit unserer Redaktion sprach er über seine Forschung.

Herr Hertz, wie sind Sie auf das Thema gestoßen?